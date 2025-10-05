Air India flight makes emergency landing emergency turbine activated in the air like in Ahmedabad Air India फ्लाइट की आपात लैंडिंग, अहमदाबाद की तरह हवा में एक्टिव हो गई इमरजेंसी टरबाइन, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAir India flight makes emergency landing emergency turbine activated in the air like in Ahmedabad

Air India फ्लाइट की आपात लैंडिंग, अहमदाबाद की तरह हवा में एक्टिव हो गई इमरजेंसी टरबाइन

RAT एक आपातकालीन उपकरण है जो विमान में इंजन या मुख्य बिजली आपूर्ति के फेल हो जाने की स्थिति में हवा की शक्ति से बिजली और हाइड्रोलिक दबाव उत्पन्न करता है। यह सिस्टम आपात स्थितियों में ही सक्रिय होता है।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 11:53 AM
share Share
Follow Us on
Air India फ्लाइट की आपात लैंडिंग, अहमदाबाद की तरह हवा में एक्टिव हो गई इमरजेंसी टरबाइन

एयर इंडिया (Air India) की अमृतसर से बर्मिंघम जा रही फ्लाइट AI117 को उस समय ब्रिटेन में ग्राउंड करना पड़ा जब विमान की आपातकालीन रैम एयर टरबाइन (RAT) लैंडिंग से ठीक पहले अपने आप सक्रिय हो गई। हालांकि विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री व क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। एयर इंडिया के अनुसार, शनिवार को अंतिम एप्रोच के दौरान RAT सिस्टम अपने आप सक्रिय हो गया।

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, “फ्लाइट AI117 के संचालन दल ने बर्मिंघम पहुंचने से ठीक पहले RAT के डिप्लॉयमेंट को नोटिस किया। सभी विद्युत और हाइड्रोलिक मानक सामान्य पाए गए और विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की।” कंपनी ने बताया कि विमान को तकनीकी जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया है और वापसी उड़ान AI114 (बर्मिंघम से दिल्ली) रद्द कर दी गई है। प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

RAT क्या होता है?

रैम एयर टरबाइन (Ram Air Turbine) एक आपातकालीन उपकरण है जो विमान में इंजन या मुख्य बिजली आपूर्ति के फेल हो जाने की स्थिति में हवा की शक्ति से बिजली और हाइड्रोलिक दबाव उत्पन्न करता है। यह सिस्टम आम तौर पर केवल गंभीर आपात स्थितियों में ही सक्रिय होता है।

पहले भी हुई थी ऐसी घटना

आपको बता दें कि इसी मॉडल (Boeing 787-8 Dreamliner) के विमान में इस साल जून में अहमदाबाद विमान हादसे के दौरान भी RAT अपने आप सक्रिय हो गया था। उस घटना की प्रारंभिक जांच में पाया गया था कि ईंधन आपूर्ति बाधित होने से इंजन बंद हुए, जिससे आपातकालीन तंत्र सक्रिय हो गया।

एयर इंडिया की प्रतिक्रिया

एयरलाइन ने कहा कि, “एयर इंडिया में यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। विमान की विस्तृत जांच के बाद ही उसे दोबारा सेवा में लाया जाएगा।”

Air India
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।