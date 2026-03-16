न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का विमान हवा में खराब, आयरलैंड की तरफ मोड़ा गया

न्यूयॉर्क से दिल्ली की तरफ आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकि खराबी की वजह से आयरलैंड की तरफ मोड़ दिया गया है। अब इसे तकनीकि जांच के लिए आयरलैंड के शहर शैनन में लैंड किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार विमान में करीब 300 लोग सवार हैं।

न्यूयॉर्क से दिल्ली की तरफ आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या ए350 को तकनीकी खराबी की वजह से आयरलैंड की तरफ मोड़ दिया गया है। यहां शैनन शहर में विमान की इमरजैंसी लैंडिग की जाएगी। तकनीकि जांच के बाद फ्लाइट फिर से उड़ान भर पाने में सक्षम होगी। सूत्रों के अनुसार विमान में करीब 300 लोग सवार हैं। शैनन शहर की ओर मोड़े जाने से पहले यह 6 घंटे की यात्रा पूरी कर चुका था।

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एअरलाइन ने शाम को जारी एक बयान में इस घटना की जानकारी दी। एयरलाइन की तरफ से कहा गया, “15 मार्च को न्यूयॉर्क (जेएफके) से दिल्ली जा रहे विमान एआई102 को तकनीकी खराबी की आशंका के चलते एहतियाती तौर पर आयरलैंड के शैनन की ओर मोड़ दिया गया। एयर इंडिया के उच्च सुरक्षा मानकों के अनुरूप विमान का वर्तमान में व्यापक तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त समय लगेगा।”सूत्रों ने बताया कि विमान में कंपन और शोर उत्पन्न हुआ, जिसके बाद उसे शैनन की ओर मोड़ दिया गया।