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हवा में बंद हो गया एयर इंडिया विमान का इंजन, पायलट बोला- PAN PAN; मचा हड़कंप

Apr 09, 2026 08:25 pm ISTMadan Tiwari हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, नेहा एलएम त्रिपाठी
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एयर इंडिया विमान के टेक-ऑफ के समय एक आवाज सुनाई दी और चिंगारियां दिखाई दीं। पायलट ने पैन-पैन का इमरजेंसी अलर्ट घोषित किया और टेक-ऑफ के कुछ ही मिनट बाद हवाई अड्डे पर लौट आया।

हवा में बंद हो गया एयर इंडिया विमान का इंजन, पायलट बोला- PAN PAN; मचा हड़कंप

मुंबई से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट का गुरुवार को अचानक हवा में इंजन बंद होने से हड़कंप मच गया। पायलट ने तुरंत रेडियो पर 'PAN PAN' का इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। हालांकि, राहतभरी बात यह रही कि विमान सुरक्षित लैंड कर गया और कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ।

यह घटना गुरुवार को फ्लाइट AI 2812 (एक A320 Neo विमान) में हुई। इस फ्लाइट को असल में सुबह 2:05 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन इसने लगभग सुबह 2:15 बजे उड़ान भरी। विमान लगभग तड़के सुबह 2:35 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर वापस लौट आया। घटना की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार, टेक-ऑफ के समय एक आवाज सुनाई दी और चिंगारियां दिखाई दीं। पायलट ने 'पैन-पैन' (इमरजेंसी अलर्ट) घोषित किया और टेक-ऑफ के कुछ ही मिनट बाद हवाई अड्डे पर लौट आया।" अधिकारी ने आगे कहा, "बाद में पता चला कि इसका इंजन 2 बंद हो गया था।"

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, “9 अप्रैल को मुंबई से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट AI2812, मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, एक संभावित तकनीकी समस्या के कारण एहतियात के तौर पर टेक-ऑफ के तुरंत बाद मुंबई लौट आई। विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और एयर इंडिया के सुरक्षा मानकों के अनुरूप इसकी विस्तृत तकनीकी जांच की जा रही है।”

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एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा, “एक लोकल स्टैंडबाय घोषित किया गया था और फ्लाइट सुरक्षित रूप से उतर गई।” प्रवक्ता ने कहा, ''हमें अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है। हमारी मुंबई हवाई अड्डा टीमों ने तुरंत सहायता प्रदान की, और फ्लाइट को संचालित करने के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई। हमारे यात्रियों और क्रू की सुरक्षा और भलाई एयर इंडिया की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।'' अधिकारियों के अनुसार, वह विमान, जो 47 यात्रियों के साथ सुरक्षित रूप से उतरा था, उसे ग्राउंडेड कर दिया गया। इसके बाद एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई, जिसने सुबह लगभग 4.45 बजे उड़ान भरी।

Madan Tiwari

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Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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