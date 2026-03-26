लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान बीच रास्ते से वापस लौटा, हवा में रहा सात घंटे
सूत्रों के अनुसार, विमान में कुछ आवाजें सुनाई दीं, जिसके बाद उसे डाइवर्ट कर दिया गया। प्रवक्ता ने इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद भी व्यक्त किया।
एयर इंडिया का A350 विमान, जो लंदन हीथ्रो जा रहा था, गुरुवार दोपहर को उड़ान भरने के लगभग सात घंटे बाद एक तकनीकी खराबी के कारण राष्ट्रीय राजधानी लौट आया। सूत्रों के अनुसार, इसी A350-900 विमान (VT-JRF) में 15 मार्च को भी एक तकनीकी खराबी आई थी, जिसके बाद न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही इस उड़ान को आयरलैंड के शहर शैनन की ओर मोड़ दिया गया था।
एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि गुरुवार को दिल्ली से लंदन जा रही उसकी फ्लाइट AI111 को, एक संभावित तकनीकी खराबी के चलते एहतियातन राष्ट्रीय राजधानी वापस बुला लिया गया। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है। एयर इंडिया के उच्च सुरक्षा मानकों के अनुरूप, विमान की गहन तकनीकी जांच की जा रही है, जिसमें कुछ अतिरिक्त समय लगेगा।"
सूत्रों के अनुसार, विमान में कुछ आवाजें सुनाई दीं, जिसके बाद उसे डाइवर्ट कर दिया गया। प्रवक्ता ने इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद भी व्यक्त किया और कहा कि एयरलाइन यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि यात्री जल्द से जल्द लंदन तक अपनी यात्रा जारी रख सकें।
विमान में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। फ्लाइट AI111 का संचालन कर रहा विमान लगभग चार घंटे तक हवा में रहा, जिसके बाद उसे डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया। उस समय विमान सऊदी अरब के एयरस्पेस में था। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में वापस उतरने से पहले विमान कुल मिलाकर लगभग सात घंटे तक हवा में रहा।
यह फ्लाइट गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे दिल्ली से रवाना हुई थी और दोपहर लगभग 12.30 बजे वापस उतर गई। एयर इंडिया ने जनवरी 2024 से A350-900 विमानों का संचालन शुरू किया था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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