एयर इंडिया के विमान में फिर 'फ्यूल स्विच' की गड़बड़ी, उड़ान से ऐन पहले रोकी गई फ्लाइट

संक्षेप: एयर इंडिया के बोइंग विमान में एक बार फिर से फ्यूल स्विच की दिक्कत सामने आई है। एयरलाइन की तरफ से बताया गया कि लंदन से बेंगलुरू आ रही फ्लाइट में यह परेशानी सामने आई, जिसके बाद उसकी उड़ान को रोक दिया गया।

एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान एक बार फिर से सुर्खियों में है। सोमवार को एयरलाइन ने बताया कि लंदन से बेंगलुरू की तरफ आने वाली फ्लाइट में फ्यूल स्विच की खराबी सामने आई, जिसके बाद उसकी उड़ान को रोक दिया गया। एयरलाइन ने इसके बारे में डीजीसीए को जानकारी दी, जिसके बाद डीजीसीए ने बाकी सारे विमानों के भी फ्यूल स्विच चेक करने का निर्देश दिया। एयरलाइन ने बताया कि सारे विमानों की जांच की गई, जिनमें कोई खराबी सामने नहीं आई है।

इस मामले पर जारी किए गए एक बयान में एयर इंडिया कहा, “हमें जानकारी मिली है कि हमारे एक पायलट ने बोइंग 787-8 विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित खराबी की सूचना दी है। प्रारंभिक जानकारी मिलते ही हमने उस विमान को ग्राउंड कर दिया है और पायलट की चिंता की प्राथमिकता के आधार पर जांच कराने के लिए ओईएम को शामिल किया है।”

एयरलाइन ने आगे कहा, "इस मामले की जानकारी डीजीसीए को दे दी है। अपनी बात को आगे रखते हुए एयर लाइन ने कहा, "इस मामले के बारे में डीजीसीए को सूचित कर दिया गया है। डीसीजीए के निर्देश के बाद एयर इंडिया ने अपने बेड़े में शामिल सभी बोइंग 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच की थी, जिसमें कोई समस्या नहीं पाई गई थी। एयर इंडिया में यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सर्वोपरि है।” गौरतलब है कि यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट की दुर्घटना को हुए अभी कुछ महीने ही बीते हैं। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी। उस दुर्घटना की जांच के समय भी इसी तरह की स्थिति की बात सामने आई थी।