बीच रास्ते कम पड़ गया विमान का फ्यूल, जयपुर में लैंड करानी पड़ी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट
जानकारी के मुताबिक फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरकर भुवनेश्वर जा रही थी। रास्ते में ही ईंधन की कमी की बात सामने आने के बाद विमान का रूट बदल दिया गया।
दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को बुधवार को अचानक जयपुर में उतारना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक बीच रास्ते ही फ्लाइट में फ्यूल की कमी की बात सामने आ गई जिससे स्थिति बिगड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट नंबर IX-1057 ने दिल्ली से उड़ान भरी थी और भुवनेश्वर की तरफ जा रही थी। एयरलाइन से मिली जानकारी के मुताबिक, रास्ते में ईंधन की कमी से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए विमान का रास्ता बदल दिया गया।
ताजा जानकारी के मुताबिक यात्रियों से फ्लाइट लैंड के बाद भी अपनी सीटों पर ही बैठे रहने को कहा गया है और एयरलाइन और एयरपोर्ट के अधिकारी आगे की प्रकिया के लिए बातचीत कर रहे हैं। घटना में फिलहाल किसी के घायल होने या किसी भी तरह के नुकसान की बात सामने नहीं आई है।
इससे पहले 26 अप्रैल को भी मुंबई से भोपाल जा रही एयर इंडिया की एक फ़्लाइट को संभावित तकनीकी खराबी के चलते एहतियात के तौर पर भोपाल में ही उतारना पड़ा था। एक बयान में एयर इंडिया ने बताया था कि मुंबई से भोपाल जा रही फ्लाइट AI633 के क्रू ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत एहतियात के तौर पर विमान को भोपाल में उतारने का फैसला किया।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
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