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बीच रास्ते कम पड़ गया विमान का फ्यूल, जयपुर में लैंड करानी पड़ी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट

Apr 29, 2026 12:56 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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जानकारी के मुताबिक फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरकर भुवनेश्वर जा रही थी। रास्ते में ही ईंधन की कमी की बात सामने आने के बाद विमान का रूट बदल दिया गया।

बीच रास्ते कम पड़ गया विमान का फ्यूल, जयपुर में लैंड करानी पड़ी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट

दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को बुधवार को अचानक जयपुर में उतारना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक बीच रास्ते ही फ्लाइट में फ्यूल की कमी की बात सामने आ गई जिससे स्थिति बिगड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट नंबर IX-1057 ने दिल्ली से उड़ान भरी थी और भुवनेश्वर की तरफ जा रही थी। एयरलाइन से मिली जानकारी के मुताबिक, रास्ते में ईंधन की कमी से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए विमान का रास्ता बदल दिया गया।

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ताजा जानकारी के मुताबिक यात्रियों से फ्लाइट लैंड के बाद भी अपनी सीटों पर ही बैठे रहने को कहा गया है और एयरलाइन और एयरपोर्ट के अधिकारी आगे की प्रकिया के लिए बातचीत कर रहे हैं। घटना में फिलहाल किसी के घायल होने या किसी भी तरह के नुकसान की बात सामने नहीं आई है।

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इससे पहले 26 अप्रैल को भी मुंबई से भोपाल जा रही एयर इंडिया की एक फ़्लाइट को संभावित तकनीकी खराबी के चलते एहतियात के तौर पर भोपाल में ही उतारना पड़ा था। एक बयान में एयर इंडिया ने बताया था कि मुंबई से भोपाल जा रही फ्लाइट AI633 के क्रू ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत एहतियात के तौर पर विमान को भोपाल में उतारने का फैसला किया।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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