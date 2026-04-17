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वापसी की फ्लाइट लाने गया एयर इंडिया का पायलट, बैग में मिला गांजा; अमेरिका ने लिया ऐक्शन

Apr 17, 2026 07:44 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एयर इंडिया के एक को-पायलट को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से वापस भारत भेज (डिपोर्ट) दिया गया है। चेकिंग के दौरान उसके बैग से कथित तौर पर गांजा बरामद हुआ था। एयरलाइन ने कार्रवाई की बात कही है। जानें पूरी खबर।

वापसी की फ्लाइट लाने गया एयर इंडिया का पायलट, बैग में मिला गांजा; अमेरिका ने लिया ऐक्शन

एयर इंडिया के एक को-पायलट को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। उसके बैग में गांजा (मैरिजुआना) मिलने के आरोप के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने उसे देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। यह पायलट 14 अप्रैल को दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट में बतौर स्टाफ ड्यूटी पैसेंजर केबिन में यात्रा कर रहा था, ताकि वहां पहुंचकर वापसी फ्लाइट को ऑपरेट कर सके। इस प्रक्रिया को एविएशन की भाषा में 'पोजिशनिंग' कहा जाता है।

सैन फ्रांसिस्को पहुंचने पर क्या हुआ?

टाइम्स ऑफ इंडिया ने मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से लिखा है कि जब यह फ्लाइट सैन फ्रांसिस्को पहुंची, तो अमेरिकी अधिकारियों को कथित तौर पर चेकिंग के दौरान पायलट के बैग से गांजा मिला। इस घटना के बाद पायलट को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। तुरंत एयर इंडिया को इस बात की सूचना दी गई और फैसला लिया गया कि उसे अगली उपलब्ध फ्लाइट से वापस भारत भेज दिया जाए। एयर इंडिया ने इस मामले की जानकारी भारत के विमानन नियामक 'डीजीसीए' को दे दी है और गुरुवार को पायलट दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गया था।

एयर इंडिया का आधिकारिक बयान

इस मामले पर एयर इंडिया के प्रवक्ता ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा: 14 अप्रैल को दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को की यात्रा कर रहा हमारा एक क्रू मेंबर, जो अगली उड़ान के संचालन के लिए जा रहा था, उसे स्थानीय कानूनों के अनुसार प्रवेश के लिए 'अयोग्य' पाया गया और वापस भारत भेज दिया गया है। एयर इंडिया कानून के किसी भी उल्लंघन के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' की नीति अपनाती है और सुरक्षा, अनुपालन तथा पेशेवर आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखती है। कंपनी की निर्धारित नीतियों के अनुसार इस मामले में उचित और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा सुनिश्चित करना एयर इंडिया की हमेशा नंबर वन प्राथमिकता है।

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सेवन नहीं, केवल पास में होने का आरोप

सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि पायलट ने गांजा का सेवन नहीं किया था, बल्कि यह कथित तौर पर उसके कब्जे से बरामद हुआ था। ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया के कुछ देशों में गांजा के औषधीय इस्तेमाल की अनुमति है, लेकिन भारत में यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। यह घटना एयर इंडिया के लिए नई नहीं है, जहां क्रू मेंबर्स की फिटनेस और कंप्लायंस को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। एयरलाइंस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए DGCA को सूचित कर दिया है। फिलहाल को-पायलट पर आगे की जांच चल रही है और कंपनी की तरफ से अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

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Amit Kumar

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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