बोइंग 787 के फ्यूल स्विच में क्या खराबी? एयर इंडिया ने पूरी की जांच, ब्रिटेन मांग रहा सफाई

बोइंग 787 के फ्यूल स्विच में क्या खराबी? एयर इंडिया ने पूरी की जांच, ब्रिटेन मांग रहा सफाई

संक्षेप:

ब्रिटेन के विमानन नियामक (CAA) ने एयर इंडिया को बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के फ्यूल स्विच में खराबी की आशंका के बाद चेतावनी दी है। जानें क्या है 'अनकमांडेड मूवमेंट' का पूरा विवाद और DGCA की इस पर क्या है सफाई।

Feb 05, 2026 11:08 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय एयरलाइन कंपनी- एयर इंडिया ने बुधवार को कहा कि उसने बेड़े में शामिल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों के 'ईंधन नियंत्रण स्विच' (एफसीएस) की एहतियाती जांच पूरी कर ली है और इस दौरान कोई समस्या नहीं पाई गई। इस बीच ब्रिटेन के विमानन नियामक ने एयर इंडिया से सुरक्षा चिंताओं के बावजूद लंदन से उड़ान भरने पर स्पष्टीकरण मांगा है।

मुख्य घटना क्या है?

ब्रिटेन के सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAA) ने एयर इंडिया को एक पत्र लिखकर कड़ी चेतावनी दी है। यह मामला एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान से जुड़ा है, जिसने लंदन से उड़ान भरी थी जबकि उसके फ्यूल कंट्रोल स्विच (ईंधन नियंत्रण स्विच) में खराबी की आशंका जताई गई थी। भारत पहुंचने के बाद इस विमान को सुरक्षा जांच के लिए ग्राउंडेड (खड़ा) कर दिया गया था।

ब्रिटिश नियामक ने एयर इंडिया को अल्टीमेटम दिया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो एयरलाइन और उसके बोइंग 787 बेड़े के खिलाफ नियामक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

एयर इंडिया का पक्ष और सुरक्षा जांच

एयर इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार, एयरलाइन ने अपने बेड़े के सभी बोइंग 787 विमानों के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच पूरी कर ली है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि-

  • एक पायलट द्वारा संभावित खराबी की रिपोर्ट करने के बाद संबंधित विमान को ग्राउंडेड कर दिया गया है।
  • मामले की जानकारी विमान निर्माता (OEM) और भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को दे दी गई है।
  • एयरलाइन का दावा है कि DGCA के निर्देश पर पहले की गई जांच में अन्य किसी विमान में कोई समस्या नहीं पाई गई थी।

पायलटों की चिंता और 'अनकमांडेड' मूवमेंट

फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) के अध्यक्ष कैप्टन सी.एस. रंधावा ने इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने DGCA और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) से इस मामले की तत्काल जांच करने का आग्रह किया है।

तीसरी घटना: कैप्टन रंधावा के अनुसार, बोइंग 787 में फ्यूल स्विच के 'अनकमांडेड मूवमेंट' (बिना किसी निर्देश के स्विच का खुद हिलना या बंद होना) की यह तीसरी ज्ञात घटना है।

उन्होंने इन विमानों में संभावित इलेक्ट्रिकल फॉल्ट (बिजली संबंधी खराबी) की जांच की मांग की है।

DGCA का स्पष्टीकरण

मंगलवार को भारतीय नियामक DGCA ने इस मामले में एक स्पष्टीकरण जारी किया। DGCA ने एयर इंडिया के बोइंग B787-8 विमान (रजिस्ट्रेशन VT-ANX) का जिक्र करते हुए बताया कि-

  • चालक दल ने 1 जनवरी को दो बार ईंधन कट-ऑफ स्विच में खराबी की पहचान की थी।
  • नियामक की शुरुआती जांच के अनुसार, स्विच पर गलत दिशा में बाहरी बल लगाया गया था, जिसके कारण स्विच 'RUN' मोड से 'CUTOFF' मोड पर चला गया। बता दें कि वर्तमान में एयर इंडिया के बेड़े में 33 बोइंग-787 विमान हैं जिनमें से 28 विमान परिचालन का हिस्सा हैं।

एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि उसने अपने बेड़े के सभी परिचालन वाले बोइंग 787 विमानों में ईंधन नियंत्रण स्विच की एहतियाती जांच पूरी कर ली है। एयर इंडिया ने कहा- जांच के दौरान कोई भी समस्या नहीं पाई गई। हमारे एक पायलट द्वारा दी गई जानकारी के बाद अत्यधिक सावधानी बरतते हुए यह निरीक्षण किया गया था।

एयर इंडिया के एक पायलट ने सोमवार को लंदन हीथ्रो से बेंगलुरु की उड़ान संचालित करने के बाद बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच के ठीक से काम न करने की सूचना दी थी। उसके बाद एयरलाइन ने उस विमान को जांच के लिए सेवा से हटा दिया था। ईंधन स्विच के कामकाज पर ध्यान पिछले साल जून में एयर इंडिया के 787-8 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बढ़ गया है। उस हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में उड़ान के तुरंत बाद ईंधन आपूर्ति कटने का उल्लेख आया था।

