दुबई से फिर शुरू होंगी उड़ानें, गुरुवार को 48 उड़ानों का संचालन करेंगी एयर इंडिया और AI एक्सप्रेस
अकासा एयर ने भी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद चुनिंदा सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। एयरलाइन के अनुसार, रियाद और मुंबई के बीच उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जबकि जेद्दा से अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, कोच्चि और कोझिकोड के लिए सेवाएं जारी रहेंगी।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच एयरलाइन कंपनियां सीमित और चरणबद्ध तरीके से अपनी उड़ानों का संचालन कर रही हैं। एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो ने बुधवार को दुबई के लिए अपनी सेवाएं फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस बृहस्पतिवार (19 मार्च) को पश्चिम एशिया के लिए कुल 48 उड़ानों का संचालन करेंगी।
एयर इंडिया के आधिकारिक बयान के अनुसार, बृहस्पतिवार को कुल 48 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इनमें 16 नियमित और 32 विशेष उड़ानें शामिल होंगी, जो दुबई के लिए भी उपलब्ध रहेंगी। इंडिगो ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी दी कि दुबई नागर विमानन प्राधिकरण के ताजा दिशानिर्देशों के बाद 18 मार्च को स्थानीय समयानुसार शाम चार बजे से दुबई के लिए उड़ानें बहाल कर दी गई हैं।
अकासा भी शुरू करेगी चुनिंदा सेवाएं
अकासा एयर ने भी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद चुनिंदा सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। एयरलाइन के अनुसार, रियाद और मुंबई के बीच उड़ानें आज से शुरू हो जाएंगी, जबकि जेद्दा से अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, कोच्चि और कोझिकोड के लिए सेवाएं जारी रहेंगी।
अबू धाबी, दोहा और कुवैत की उड़ानें निलंबित
हालांकि, अबू धाबी, दोहा और कुवैत के लिए कंपनी की उड़ानें 21 मार्च तक निलंबित रहेंगी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष और हवाई क्षेत्र के प्रतिबंधों के कारण विमानन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इस अवधि के दौरान अब तक लगभग 2.6 लाख लोग पश्चिम एशिया से भारत लौट चुके हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।