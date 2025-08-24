Air Force will get new strength, talks progressed on making GE engine of Tejas MK2 in India वायुसेना को मिलेगी नई ताकत, तेजस MK2 के GE इंजन को भारत में बनाने पर आगे बढ़ी बात, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAir Force will get new strength, talks progressed on making GE engine of Tejas MK2 in India

वायुसेना को मिलेगी नई ताकत, तेजस MK2 के GE इंजन को भारत में बनाने पर आगे बढ़ी बात

Air Force: तेजस मार्क 2 के GE F414 इंजन को भारत में बनाने के लिए बात आगे बढ़ चुकी है। भारत की हिन्दुस्तान एयरोस्पेस लिमिटेड और अमेरिका की दिग्गज जीई एयरोस्पेस जल्द ही इस पर बातचीत करेंगी।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 11:25 AM
share Share
Follow Us on
वायुसेना को मिलेगी नई ताकत, तेजस MK2 के GE इंजन को भारत में बनाने पर आगे बढ़ी बात

ऑपरेशन सिंदूर में जेट विमानों की ताकत और मजबूती को देखते हुए केंद्र सरकार अब भारतीय वायुसेना को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की और कदम उठा रही है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्कस लिमिटेड और अमेरिका की रक्षा दिग्गज जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस के बीच हुई डील के बाद अब भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 2 के लिए भारत में इंजन बनाने की बात शुरू हो गई है। इसके अलावा डीआरडीओ ने बेंगलुरु स्थित एक गैस टर्बाइन रिसर्च प्रतिष्ठान के साथ फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान की डील को भी अंतिम रूप दे दिया है। यह दोनों मिलकर पांचवी पीढ़ी का उन्नत और मध्यम लड़ाकू विमान के लिए इंजन तैयार करेंगे।

इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का उद्देश्य अगले तीन महीनों में तेजस मार्क 2 के इंजन के लिए HAL और GE के समझौते की बातचीत को अंतिम रूप देना है। ताकि इस समझौते के तहत जल्द से जल्द f414 इंजनों का उत्पादन भारत में होने लगे, जिनको तेजस मार्क 2 के लिए डिजाइन किया गया है।

आपको बता दें अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने लड़ाकू जेट विमानों के इंजनों के उत्पादन के लिए जून 2023 में HAL के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते की घोषणा पीएम मोदी के अमेरीकी दौरे के समय की गई थी। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी मिलने के बाद आम शर्तों पर भी सहमति बन गई थी। उसके बाद भी यह डील लगातार ठंड़े बस्ते में डली रही है।

इस विषय के जानकार लोगों के मुताबिक भारत सरकार और अमेरिका के बीच में इस इंजन को लेकर पिछले 10 सालों से ज्यादा से बातचीत जारी है। जीई एयरोस्पेस इस इंजन की लगभग 80 फीसदी तकनीक को भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार है। हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्लाइंट्स को बाहर रखा गया है। गौरतलब है कि शुरुआत में जीई केवल 58 फीसदी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए तैयार हुआ था। लेकिन बाद में वह 80 फीसदी तकनीक के लिए तैयार है।

Indian Air Force
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।