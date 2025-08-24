वायुसेना को मिलेगी नई ताकत, तेजस MK2 के GE इंजन को भारत में बनाने पर आगे बढ़ी बात

Air Force: तेजस मार्क 2 के GE F414 इंजन को भारत में बनाने के लिए बात आगे बढ़ चुकी है। भारत की हिन्दुस्तान एयरोस्पेस लिमिटेड और अमेरिका की दिग्गज जीई एयरोस्पेस जल्द ही इस पर बातचीत करेंगी।

ऑपरेशन सिंदूर में जेट विमानों की ताकत और मजबूती को देखते हुए केंद्र सरकार अब भारतीय वायुसेना को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की और कदम उठा रही है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्कस लिमिटेड और अमेरिका की रक्षा दिग्गज जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस के बीच हुई डील के बाद अब भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 2 के लिए भारत में इंजन बनाने की बात शुरू हो गई है। इसके अलावा डीआरडीओ ने बेंगलुरु स्थित एक गैस टर्बाइन रिसर्च प्रतिष्ठान के साथ फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान की डील को भी अंतिम रूप दे दिया है। यह दोनों मिलकर पांचवी पीढ़ी का उन्नत और मध्यम लड़ाकू विमान के लिए इंजन तैयार करेंगे।

इंडियन एक्स्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का उद्देश्य अगले तीन महीनों में तेजस मार्क 2 के इंजन के लिए HAL और GE के समझौते की बातचीत को अंतिम रूप देना है। ताकि इस समझौते के तहत जल्द से जल्द f414 इंजनों का उत्पादन भारत में होने लगे, जिनको तेजस मार्क 2 के लिए डिजाइन किया गया है।

आपको बता दें अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने लड़ाकू जेट विमानों के इंजनों के उत्पादन के लिए जून 2023 में HAL के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते की घोषणा पीएम मोदी के अमेरीकी दौरे के समय की गई थी। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी मिलने के बाद आम शर्तों पर भी सहमति बन गई थी। उसके बाद भी यह डील लगातार ठंड़े बस्ते में डली रही है।