Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यात्रियों के लिए खुशखबरी; बीजिंग और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान भरेगा एयर चाइना, 6 साल बाद बहाली

Mar 21, 2026 03:59 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

इस उड़ान बहाली से व्यापार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के बीच व्यापारिक आदान-प्रदान आसान होगा, व्यापारी जल्दी यात्रा कर सकेंगे। पर्यटक बिना ट्रांजिट के बीजिंग के ऐतिहासिक स्थलों और दिल्ली की सांस्कृतिक धरोहर देख सकेंगे। 

यात्रियों के लिए खुशखबरी; बीजिंग और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान भरेगा एयर चाइना, 6 साल बाद बहाली

चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने शनिवार को एक अहम घोषणा की। एयर चाइना बीजिंग और दिल्ली के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू करने जा रही है। यू जिंग ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि यह सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि व्यापार, पर्यटन, विश्वास और एससीओ, ब्रिक्स जैसे मंचों पर लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने का बड़ा कदम है। इस बहाली से दोनों देशों के नागरिकों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी जिससे समय और खर्च बचेगा। लोग बिना ट्रांजिट के आसानी से दोनों राजधानियों के बीच यात्रा कर सकेंगे, जो कोविड के बाद संबंधों के सामान्य होने का प्रतीक है।

ये भी पढ़ें:ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर इजरायल-US का बड़ा हमला, रेडिएशन का कितना खतरा

याद रहे कि साल 2020 में कोविड-19 महामारी और सीमा पर तनाव के कारण भारत-चीन के बीच सभी सीधी उड़ानें बंद कर दी गई थीं। लगभग 6 साल बाद अक्टूबर 2025 में इन उड़ानों की बहाली शुरू हुई। इंडिगो ने कोलकाता-ग्वांगझोउ रूट शुरू किया, चीन ईस्टर्न एयरलाइंस ने शंघाई-दिल्ली उड़ानें शुरू कीं और एयर इंडिया ने फरवरी 2026 से दिल्ली-शंघाई उड़ानें शुरू कीं। अब एयर चाइना की बीजिंग-दिल्ली उड़ानें इस प्रक्रिया को और मजबूत बनाएंगी। पहले भी एयर चाइना दिल्ली और मुंबई तक उड़ान भरती थी, लेकिन महामारी और तनाव ने सब कुछ रोक दिया था। यह कदम दोनों देशों की कूटनीति में सकारात्मक बदलाव दर्शाता है।

ये भी पढ़ें:अमेरिका से लड़ाई, फिर UAE पर मिसाइल क्यों बरसाई? ईरान का प्लान कर देगा हैरान

किसे होगा कितना लाभ

इस उड़ान बहाली से व्यापार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। दोनों देशों के बीच व्यापारिक आदान-प्रदान आसान होगा, व्यापारी जल्दी यात्रा कर सकेंगे। पर्यटक बिना ट्रांजिट के बीजिंग के ऐतिहासिक स्थलों और दिल्ली की सांस्कृतिक धरोहर देख सकेंगे। इससे लोगों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और विश्वास निर्माण में मदद मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से यह दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि पर्यटन और व्यापार से रोजगार और राजस्व बढ़ेगा। SCO और ब्रिक्स जैसे मंचों पर सहयोग और मजबूत होगा, जो क्षेत्रीय विकास के लिए जरूरी है।

भारत और चीन के बीच संबंध सुधार की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है। ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर सहयोग बढ़ाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी जरूरी है। दोनों देश दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी वाले राष्ट्र हैं और उनके बीच अच्छे संबंध क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी हैं। उम्मीद है कि भविष्य में और अधिक रूट्स खुलेंगे और उड़ानें बढ़ेंगी। हालांकि, सीमा मुद्दों पर बातचीत जारी रखना आवश्यक है। यह बहाली दोनों देशों की कूटनीति में परिपक्वता दर्शाती है और भविष्य में मजबूत साझेदारी की नींव रखेगी।

ये भी पढ़ें:शिया-सुन्नी विवाद और गहराया, खाड़ी देशों पर 3 हजार मिसाइलें दागकर ईरान ने ललकारा
Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
India China Flight Tickets
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।