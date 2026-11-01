'चुनौतियां बदल रहीं, तुरंत जवाब देने के लिए रहना होगा तैयार', नए वायुसेना प्रमुख ने क्या कहा

एयर चीफ मार्शल ने कहा कि वायुसेना का पहला काम अपनी लड़ाकू क्षमता को स्वीकृत स्क्वाड्रन संख्या के करीब पहुंचाना होगा। हर रडार, वायु रक्षा प्रणाली और सैन्य इकाई को चौबीसों घंटे सतर्क रहना होगा, ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके।

भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने पदभार संभालने के एक दिन बाद रविवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वायुसेना का हर स्क्वाड्रन, हर रडार, हर वायु रक्षा इकाई और हर वायु सैनिक किसी भी आपात स्थिति में तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। देश की सुरक्षा चुनौतियां लगातार बदल रही हैं। ऐसे में वायुसेना को हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। लड़ाकू विमानों की संख्या को स्वीकृत स्तर तक पहुंचाना, हथियारों और सैन्य उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाना और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होंगी।

वायुसेना प्रमुख ने अपनी सोच को 'वायु' नाम दिया है। इसके तहत 4 प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं। इनमें सतर्कता और अभियान की तैयारी, आत्मनिर्भरता, रणनीतिक कौशल और तीनों सेनाओं के बीच एकजुट होकर काम करना शामिल है। उन्होंने कहा कि आज युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है। ड्रोन, लंबी दूरी तक मार करने वाले सटीक हथियार, अंतरिक्ष तकनीक, साइबर हमले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम जैसी नई तकनीकें युद्ध की दिशा बदल रही हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना को अगले दशक की जरूरतों के हिसाब से खुद को तैयार करना होगा।

आत्मनिर्भरता पर दिया जोर एयर चीफ मार्शल ने कहा कि वायुसेना का पहला काम अपनी लड़ाकू क्षमता को स्वीकृत स्क्वाड्रन संख्या के करीब पहुंचाना होगा। इसके साथ ही हर रडार, वायु रक्षा प्रणाली और सैन्य इकाई को चौबीसों घंटे सतर्क रहना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने कहा कि भारतीय तकनीक से बने सेंसर, सैन्य प्लेटफॉर्म और हथियार वायुसेना की सबसे बड़ी प्राथमिकता होंगे। उन्होंने कहा कि वायुसेना को भारतीय समाधानों के साथ लड़ने की क्षमता विकसित करनी होगी और इनकी पर्याप्त संख्या भी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि लंबे समय तक अभियान चलाए जा सकें।