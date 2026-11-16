केवल हनी ट्रैप नहीं, लोन से लेकर साइबर जासूसी तक; डिफेंस में सेंध लगाने की नई कोशिशें

वायुसेना प्रमुख आशुतोष दीक्षित ने कहा, 'मल्टी लेवल मार्केटिंग और लोन शार्क भी सक्रिय हैं। हम इन गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ हैं और इन पर लगातार नजर रख रहे हैं। इनसे निपटने के लिए व्यवस्थित स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।'

भारत के डिफेंस से जुड़ी गोपनीय जानकारियां हासिल करने के लिए विदेशी जासूसी नेटवर्क अब सिर्फ हनी ट्रैप का सहारा नहीं ले रहे हैं, बल्कि साइबर जासूसी, आर्थिक लालच और कर्ज के जाल जैसे कई तरीके अपना रहे हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सोमवार को यह चेतावनी दी। दिल्ली में आयोजित नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में उन्होंने कहा कि हनी ट्रैप इस बड़े जासूसी खतरे का केवल एक हिस्सा है। विदेशी एजेंसियां रक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को अलग-अलग तरीकों से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर लोगों से दोस्ती करना और उन्हें संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए तैयार करना भी शामिल है।

आशुतोष दीक्षित से जब पूछा गया कि क्या भारत का रक्षा उद्योग भी हनी ट्रैप जैसी गतिविधियों के निशाने पर है, तो उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ हनी ट्रैप का मामला समझना सही नहीं होगा। यह असल में साइबर जासूसी और खुफिया जानकारी हासिल करने की कोशिश है। IAD चीफ दीक्षित ने बताया कि जासूसी के लिए अब मल्टी लेवल मार्केटिंग और अवैध तरीके से कर्ज देने वाले लोगों यानी लोन शार्क का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे नेटवर्क आर्थिक परेशानी में फंसे लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे गोपनीय जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं।

कई तरह के तरीके अपनाए जा रहे वायुसेना प्रमुख ने कहा, 'मल्टी लेवल मार्केटिंग और लोन शार्क भी सक्रिय हैं। हम इन गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ हैं और इन पर लगातार नजर रख रहे हैं। इनसे निपटने के लिए व्यवस्थित स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।' आशुतोष दीक्षित ने साफ किया कि रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को निशाना बनाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को केवल तकनीकी खतरों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। कर्मचारियों को भी ऐसे किसी जाल में फंसने से बचाने के लिए सतर्क रहना जरूरी है।

खास लोगों को निशाना बनाने की कोशिश IAF चीफ ने भारतीय सेना और वायुसेना के संचार नेटवर्क की सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी। दीक्षित के मुताबिक, सेना के मुख्य संचार नेटवर्क एयर गैप्ड हैं। इसका मतलब है कि ये नेटवर्क आम इंटरनेट से पूरी तरह अलग रखे जाते हैं और इन्हें सीधे इंटरनेट के जरिए साइबर हमले का निशाना नहीं बनाया जा सकता। हालांकि, उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि विदेशी जासूसी नेटवर्क अब सीधे सिस्टम में सेंध लगाने के बजाय उन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी पहुंच संवेदनशील जानकारियों तक है। इसे इनसाइडर थ्रेट यानी संस्थान के भीतर से पैदा होने वाला खतरा कहा जाता है।