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'भारत में हिंदू अब बहुसंख्यक नहीं रहे', मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान पर मचा बवाल

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने नोमानी को विषैली सोच और जिहादी मानसिकता वाला मौलवी करार दिया। पूनावाला ने कहा कि नोमानी महाराष्ट्र चुनावों में MVA के लिए वोट जिहाद की अपील कर चुके हैं।

'भारत में हिंदू अब बहुसंख्यक नहीं रहे', मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान पर मचा बवाल

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी ने विवादास्पद बयान देकर सनसनी मचा दी है। उन्होंने दावा किया है कि भारत में हिंदू अब बहुसंख्यक नहीं रहे हैं, अगर विभिन्न समुदायों को अलग-अलग गिना जाए। एक वीडियो में नोमानी दर्शकों से कहते नजर आए कि हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हैं। उन्होंने कहा, 'किसी भी स्थिति में हिंदुओं को बहुसंख्यक नहीं माना जा सकता।' नोमानी ने दावा किया कि पिछले 30 वर्षों में पूरे भारत का दौरा करते हुए उन्होंने लोगों की धार्मिक पहचान और विश्वासों पर गहन अध्ययन किया है।

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सज्जाद नोमानी ने अपने बयान में कई समुदायों को हिंदू श्रेणी से बाहर रखने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिख, ईसाई और बौद्ध हिंदू नहीं हैं। साथ ही अनुसूचित जाति (SC), जनजातीय समुदाय, तमिलनाडु के लोग और लिंगायतों को भी हिंदू नहीं मानना चाहिए। उनके अनुसार इन समुदायों को हिंदू आबादी में शामिल करना भ्रामक है। नोमानी का तर्क है कि ऐसा करने से हिंदुओं की वास्तविक संख्या प्रभावित होती है और यह सच्चाई को छिपाता है।

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नोमानी का पुराना बयान हो रहा वायरल

नोमानी का यह बयान फरवरी 2026 के मिल्लत टाइम्स कॉन्क्लेव में दिया गया था, जो अब वायरल हो रहा है। इस दावे ने हिंदू समाज में एकता बनाए रखने की जरूरत पर बहस छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी ने नोमानी के बयान की कड़ी निंदा की और इसे हिंदुओं को बांटने की साजिश बताया। BJP नेता शहजाद पूनावाला ने उन्हें विषैली सोच और जिहादी मानसिकता वाला मौलवी करार दिया। पूनावाला ने कहा कि नोमानी महाराष्ट्र चुनावों में MVA के लिए वोट जिहाद की अपील कर चुके हैं। अब वे SC, ST, जाट, तमिल और अन्य समुदायों को हिंदू नहीं मानकर हिंदू समाज को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं।

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शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि यह विपक्षी दलों जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM की रणनीति का हिस्सा है। पूनावाला के अनुसार राहुल गांधी और नोमानी का मकसद एक ही है - हिंदुओं को बांटना और वोट बैंक को एकजुट करना। इस विवाद ने देश में धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को और बढ़ा दिया है। AIMPLB के इस सदस्य के बयान पर कई नेता और संगठन प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन ऐसे दावे सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकते हैं।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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