अतीक को बाप कहते थे, लेकिन बेटे के जनाजे में नहीं आए; किस पर भड़के ओवैसी की पार्टी के नेता

उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद के बेटे की मौत के बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है। ओवैसी की पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष शौकत अली ने अतीक का नाम लेकर आगे बढ़ने वाले नेताओं को जमकर लताड़ लगाई है।

Atiq Ahmed Owaisi: माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे की रोड एक्सीडेंट में हुई मौत के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से माफिया की चर्चा तेज हो गई है। प्रयागराज के माफिया रहे अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत के बाद उसके दोनों बड़े भाइयों ने जेल से आकर जनाजे में हिस्सा लिया। इस दौरान ओवैसी की पार्टी AIMIM के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भी वहां मौजूद रहे। बाद में शौकत अली ने बहराइच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन नेताओं पर निशाना साधा, जो कभी अतीक के नाम का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा कि 'लोग अतीक भाई को अपना बाप बताते थे, लेकिन उनके बेटे के जनाजे में शामिल होने कोई नहीं आया।'

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में शौकत अली जनसभा को संबोधित करते हुए अपने और अतीक अहमद के दो बेटों की मुलाकात का भी जिक्र करते हैं। शौकत ने कहा, "अतीक के बेटे ने कहा चाचा सलाम वालेकुम, मेरी जुबान से बस इतना ही निकला , बेटा वालेकुम सलाम। हिम्मत मत हारना। अल्लाह बहुत बड़ा है, जो इस जमीन और आसमान का मालिक है। इसके बाद दोनों ने कहा कि सदर (ओवैसी) को सलाम कहिएगा। फिर वह चले गए।"

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कभी बसपा और कभी सपा का दामन थामने वाले अतीक अहमद के परिवार का अंत में ओवैसी की पार्टी से भी संबंध रहा। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अतीक अहमद का परिवार ओवैसी की पार्टी में शामिल हुआ था। बाद में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा में शामिल हो गई थीं, लेकिन उनका बेटा उमर और स्वयं अतीक अहमद AIMIM का हिस्सा रहे।

अतीक भाई को बाप कहते थे, बेटे के जनाजे में भी नहीं आए- शौकत अली शौकत ने अपनी जनसभा में कांग्रेस और सपा के उन नेताओं पर भी निशाना साधा, जो कभी अतीक के करीबी माने जाते थे। शौकत ने कहा, "दोस्तों, बुजुर्गों, ये नामुराद कोई गाजी का नाम लेकर के सरकार के आगे आ गया और वहाँ का सदका खा गया। कोई अतीक अहमद का नाम लेकर सियासत में आगे आ गया। लेकिन जब एक बेटा मरा, जिसके सर पर बाप का साया नहीं था, तो उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान का एक भी मुस्लिम नेता, मेरे अलावा उसके जनाजे में शामिल क्यों नहीं हुआ?

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हो रहे ट्रोल इसके बाद बिना नाम लिए कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर निशाना साधते हुए शौकत ने कहा कि जो लोग कभी अतीक के नाम पर शेर पढ़ के नेता बन गए, जो कभी अतीक को अपना बाप कहते थे। ऐसे लोग भी जनाजे में शामिल नहीं हुए।

बता दें, इमरान प्रतापगढ़ी की ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिनमें वह मुशायरों में अतीक अहमद को अपना रहबर, पिता और मसीहा कहते सुने जा सकते हैं।