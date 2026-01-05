Hindustan Hindi News
शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेजते, मुस्तफिजुर को लौटाने पर असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज

शेख हसीना को वापस क्यों नहीं भेजते, मुस्तफिजुर को लौटाने पर असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज

संक्षेप:

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश पर टीम से बाहर कर दिया है।

Jan 05, 2026 10:24 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुस्तफिजुर को बाहर निकालने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पहलगाम हमले के बाद भी भारत और पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच खेला था तो अब बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर क्यों किया गया है ओवैसी ने इस दौरान सरकार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस भेजने का चैलेंज दे दिया है।

असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर हमला बोलते हुए एक रैली में कहा, “जनता को कहते हैं देखो हमने बांग्लादेशी को बिठा दिया। अरे एक और बिठाओ ना जो मोदी की बहन बन कर दिल्ली बैठी है।” ओवैसी ने आगे लोगों से नारे लगवाते हुए कहा, “मोदी जी सुनो ये आवाज आ रही है…उसको ले जाओ बांग्लादेश।”

गौरतलब है कि इससे पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश पर टीम से बाहर कर दिया है। यह कदम दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के मद्देनजर उठाया गया है। हालांकि भारत में कई विपक्षी दलों ने इस कदम का विरोध किया है।

