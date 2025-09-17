AIMIM chief Asaduddin Owaisi slammed Assam BJP for Sharing AI video targetting Muslims जब भाजपा ना होगी तो बस भाईजान रहेंगे; किस वीडियो पर भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी?, India News in Hindi - Hindustan
AIMIM chief Asaduddin Owaisi slammed Assam BJP for Sharing AI video targetting Muslims

जब भाजपा ना होगी तो बस भाईजान रहेंगे; किस वीडियो पर भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी?

इससे पहले हाल ही में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक AI वीडियो शेयर किया था, जिसमें पीएम की दिवंगत मां को भी दर्शाया गया था। इस वीडियो पर विवाद के बाद अब भाजपा ने एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 04:46 PM
बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के ऊपर बनाए गए AI वीडियो से उपजे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी की असम यूनिट ने एक ऐसा AI वीडियो शेयर किया है जिसे लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी ने वीडियो को घृणित करने वाला बताया है। ओवैसी ने कहा है कि इस तरह का वीडियो शेयर कर भाजपा वोट के लिए लोगों को डरा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि इससे भाजपा की असली विचारधारा का पता चलता है।

असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को भाजपा के इस वीडियो का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, “भाजपा असम ने एक घिनौना AI वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि अगर भाजपा न होती तो असम मुस्लिम बहुल होता। वे सिर्फ वोट के लिए डर नहीं फैला रहे हैं, बल्कि यह घिनौनी हिंदुत्व विचारधारा का असली रूप है। भारत में मुसलमानों का अस्तित्व ही उनके लिए एक समस्या है, उनका सपना मुस्लिम-मुक्त भारत है। इसके अलावा उनके पास भारत के लिए कोई विजन नहीं है।”

वीडियो में क्या?

इससे पहले सोमवार, 15 सितंबर को असम भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें दिखाया गया है कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार नहीं होती तो असम मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गया होता। 31 सेकेंड के इस वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से तैयार किया गया है। वीडियो पर अब एक 2.6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज और 17 हजार लाइक आ चुके हैं।

इस वीडियो में AI की मदद से रचनात्मक चित्रण कर यह दिखाया गया है कि अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो राज्य में मुस्लिम की आबादी बहुत अधिक होती। वीडियो में एक मुस्लिम शख्स प्रतिबंधित मांस को काटते तो वहीं कुछ असम के चाय बागानों सहित प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोग ही नजर आते हैं। वहीं एक हिस्से में राहुल गांधी को पाकिस्तानी झंडे के सामने खड़े भी दिखाया गया है। वीडियो में अंत में दिखाया गया है कि अगर भाजपा ना हो तो असम में मुस्लिमों की आबादी 90 फीसदी तक पहुंच जाएगी। इसीलिए लोगों को सोच-समझकर वोट देने का मैसेज दिया गया है।

PM मोदी के AI वीडियो पर पटना हाईकोर्ट के आदेश

इस बीच पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस को उसके सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी दिवंगत मां के AI जेनरेटेड वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं। पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीबी बैजंत्री ने अधिवक्ता विवेकानंद सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। याचिका में संबंधित वीडियो को अपमानजनक बताते हुए दलील दी गई थी कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन है। बता दें कि कांग्रेस की बिहार इकाई ने पिछले हफ्ते सोशल वीडियो पर यह वीडियो पोस्ट किया था और लिखा था, “साहब के सपनों में आई मां। देखिए रोचक संवाद।” वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को अपने बेटे की राजनीति के लिए आलोचना करते दिखाया गया है। भाजपा ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था और देशभर में विरोध-प्रदर्शन भी किया था।