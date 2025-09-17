भाजपा के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी, कहां हुआ भारतीयों के साथ मवेशियों जैसा बर्ताव; टॉप 5 न्यूज

इससे पहले हाल ही में कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक AI वीडियो शेयर किया था, जिसमें पीएम की दिवंगत मां को भी दर्शाया गया था। इस वीडियो पर विवाद के बाद अब भाजपा ने एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया है।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी असम भाजपा की एक AI वीडियो को लेकर भड़क गए हैं। ओवैसी ने वीडियो को घृणित करने वाला बताया है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्जिया की सीमा पर भारतीय यात्रियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। एक महिला ने दावा किया है कि 56 भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया से जॉर्जिया में एंट्री के दौरान और अमानवीय व्यवहार का शिकार होना पड़ा।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

जब भाजपा ना होगी तो बस भाईजान रहेंगे; किस वीडियो पर भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के ऊपर बनाए गए AI वीडियो से उपजे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी की असम यूनिट ने एक ऐसा AI वीडियो शेयर किया है जिसे लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। ओवैसी ने वीडियो को घृणित करने वाला बताया है। ओवैसी ने कहा है कि इस तरह का वीडियो शेयर कर भाजपा वोट के लिए लोगों को डरा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि इससे भाजपा की असली विचारधारा का पता चलता है। पढ़ें पूरी खबर…

बांग्लादेश क्यों पहुंचे US सैनिक, रजिस्टर में एंट्री भी नहीं; भारत के लिए टेंशन? मोहम्मद यूनुस के राज में अमेरिका बांग्लादेश में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। हाल ही में अमेरिका सेना और वायुसेना के कई अधिकारी बांग्लादेश के रणनीतिक चटगांव इलाके में पहुंचे हैं। इससे भारत और म्यांमार के लिए टेंशन बढ़ गई है। 'द इकनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका का सी-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान पिछले दिनों चटगांव के अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा है। यह आमतौर पर जापान में अमेरिकी वायुसेना के योकोटा स्टेशन पर तैनात रहता है। इसमें से 120 अमेरिकी अधिकारी चटगांव के एक होटल में गुपचुप पहुंचे। पढ़ें पूरी खबर…

EVM पर होंगे उम्मीदवारों के कलर फोटो, बिहार विधानसभा चुनाव से हो रही शुरुआत ईवीएम पर अब उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न के साथ उनके कलर फोटो भी होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत होने जा रही है। चुनाव आयोग ने बुधवार को यह जानकारी दी। आयोग का कहना है कि हमनाम वाले उम्मीदवारों की वजह से अक्सर मतदाताओं को कंफ्यूजन होती है। इसके समाधान के लिए अब ईवीएम पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की रंगीन तस्वीर भी लगाई जाएगी, ताकि मतदाता अपने पसंदीदा कैंडिडेट की सही से पहचान कर उसे वोट कर सकेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले महीने (अक्टूबर) में किसी भी समय की जा सकती है। पढ़ें पूरी खबर…

न खाना और न ही टॉयलेट, इस देश में 56 भारतीयों के साथ ‘मवेशियों जैसा बर्ताव’ जॉर्जिया सीमा पर भारतीय यात्रियों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। एक महिला यात्री ध्रुवी पटेल ने इंस्टाग्राम पोस्ट में दावा किया है कि 56 भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया से जॉर्जिया में एंट्री के दौरान “अमानवीय व्यवहार” का शिकार होना पड़ा। यह घटना सदाखलो बॉर्डर पर हुई, जो दोनों देशों के बीच प्रमुख सड़क मार्ग है। ध्रुवी पटेल ने अपने पोस्ट में लिखा कि पूरे ग्रुप के पास वैध ई-वीजा और आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे, इसके बावजूद जॉर्जियाई अधिकारियों ने उन्हें घंटों तक रोके रखा। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। पढ़ें पूरी खबर…