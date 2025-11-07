Hindustan Hindi News
बाघ को बिल्ली समझकर दारू पिलाने वाली रील का सच आ गया सामने, हो जाएंगे हैरान; ऐक्शन में पुलिस

संक्षेप: बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। बताया गया कि यह वीडियो मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व का है। यहां से बाघ भटक गया था, जिसके बाद एक मजदूर ने बिल्ली समझकर इसे शराब पिला दी थी। अब इस रील की सच्चाई सामने आ गई है।

Fri, 7 Nov 2025 10:41 PMDeepak भाषा, नागपुर
बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। बताया गया कि यह वीडियो मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व का है। यहां से बाघ भटक गया था, जिसके बाद एक मजदूर ने बिल्ली समझकर इसे शराब पिला दी थी। अब इस रील की सच्चाई सामने आ गई है। पुलिस के मुताबिक यह वीडियो एआई की मदद से बनाया गया है। नागपुर जिले की पुलिस ने एक इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता को एआई की मदद से तैयार वीडियो को लेकर नोटिस जारी किया है।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि इस क्लिप से गलत संदेश गया है और इससे वन्यजीव अभयारण्य की छवि को नुकसान हो सकता है, जहां इसे शूट किए जाने का दावा किया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुई छह सेकंड की इस क्लिप में नशे में धुत एक व्यक्ति एक बाघ को शराब पिला रहा है और खाली पड़ी गांव की सड़क पर उसे थपथपा रहा है। कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि यह वीडियो मध्य प्रदेश में शूट किया गया था और बाघ, पेंच टाइगर रिजर्व से भटक गया था, और 52 वर्षीय एक शराबी मजदूर ने उसे एक विशाल बिल्ली समझ लिया था।

अधिकारी ने बताया कि नागपुर ग्रामीण पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, क्योंकि यह रील पेंच टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई थी। पुलिस के अनुसार, यह रील 30 अक्टूबर को पोस्ट की गई थी और सत्यापन के बाद पता चला कि यह क्लिप एआई से बनाई गई थी। पुलिस ने एक विज्ञप्ति में कहा कि रील ने गलत संदेश दिया और बाघ अभयारण्य की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पर्यटकों में भी भ्रम पैदा हो सकता है। यह जंगली जानवरों के खिलाफ एक भ्रामक कार्रवाई को भी दर्शाता है।

अधिकारी ने बताया कि नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल म्हस्के ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 68 के तहत मुंबई के एक इंस्टाग्राम अकाउंट धारक को नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि वीडियो को इंस्टाग्राम से हटा दिया गया है। नागपुर ग्रामीण पुलिस ने नागरिकों से ऐसी फर्जी सामग्री साझा न करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि वन्यजीव अभयारण्यों को बदनाम करने वाले या गलत सूचना फैलाने वाले रील बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
