मदद पहुंच रही है, संस्थानों पर करो कब्जा... ईरान संग बातचीत रद्द कर ट्रंप ने प्रदर्शन की आग में घी डाला

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन की आग में घी डालने का काम किया है।उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारी संस्थानों पर कब्जा करें, मदद पहुंच रही है। इसके अलावा उन्होंने ईरान से बातचीत भी रद्द कर दी है।

ईरान में लगातार उग्र होते जा रहे सत्ता विरोधी प्रदर्शन और इस्लामिक रिपब्लिक के दमनकारी कदमों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दखल देने का पूरा मन बना लिया है। उन्होंने ईरान के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बातचीत को रद्द करके प्रदर्शनकारियों का उत्साहवर्धन करते हुए आग में घी डाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की जनता संस्थानों पर कब्जा करे, इधर से मदद पहुंच रही है। उनके इस बयान से लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान में ऑपरेशन कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

2000 लोगों की हो चुकी है मौत राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को हालांकि यह विवरण नहीं दिया कि मदद का स्वरूप क्या है।ईरान में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर कम से कम 2,000 हो गई, क्योंकि अधिकारियों द्वारा दमनकारी कार्रवाई के दौरान संचार व्यवस्था ठप कर दिए जाने के बाद ईरानियों ने कई दिन में पहली बार विदेशों में फोन किया।ईरान में इस पैमाने पर हिंसा दशकों में नहीं देखी गयी है।

अमेरिका कर सकता है हमला जानकारों की मानें तो अमेरिका के लिए ईरान पर हमला कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर घुसकर उसके राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया। वहीं जून में जब ईरान और इजरायल के बीच युद्ध शुरू हो गया था तब भी अमेरिका ने ऑपरेशन चलाकर उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया था। ऐसे में रातों रात भी ईरान में बड़ा अभियान चलाना अमेरिका के लिए मुश्किल नहीं है।

राष्ट्रपति ट्रंप कई बार ईरान को धमकी दे चुके हैं। रविवार को ईरानी मीडिया की रिपोर्ट से सामने आया कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अपनी सेना को फायरिंग की भी इजाजत दे दी है।ऐसे में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौत हो रही है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान प्रदर्शनकारियों कुचलना बंद कर दे नहीं तो यह भारी पड़ने वाला है। मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ ईरान की ठना-ठनी लंबे समय से चलती ही रहती है। इसके अलावा ईरान के समर्थित कई कट्टरपंथी गुट भी अमेरिका केखिलाफ जहर उगलते हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को भी ईरान को सबक सिखाने के लिए मौके का ही इंतजार है।