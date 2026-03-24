तमिलनाडु चुनाव में भी महिलाओं के खाते में पैसे वाला दांव, AIADMK ने 2 हजार देने का किया वादा
AIADMK ने महिलाओं के लिए पहले से चल रही फ्री बस सेवा को आगे बढ़ाते हुए अब पुरुषों को भी फ्री बस यात्रा की सुविधा देने का वादा किया है। यह कदम आम आदमी, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।
AIADMK ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। चेन्नई में पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी की ओर से जारी इस घोषणापत्र में कुल 297 वादे शामिल हैं। पार्टी ने इसे वर्तमान DMK सरकार की प्रशासनिक अक्षमता के खिलाफ जनता की पीड़ा को दूर करने का दस्तावेज बताया है। एआईएडीएमके का दावा है कि पिछले 5 वर्षों में जरूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। संपत्ति कर, घर कर, बिजली दर और पानी शुल्क में भारी वृद्धि हुई है, जिससे आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है।
घोषणपत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने और आम जनता को राहत पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया है। सबसे चर्चित योजना विलक्कू स्कीम है। इसके तहत हर राशन कार्डधारक परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में हर महीने 2000 रुपये की सहायता राशि सीधे जमा की जाएगी। इससे समाज में आर्थिक संतुलन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा हर परिवार को टैक्स के बोझ और महंगाई से निपटने के लिए 10,000 रुपये की विशेष सहायता दी जाएगी।
पुरुषों को भी फ्री बस यात्रा की सुविधा
पार्टी ने महिलाओं के लिए पहले से चल रही फ्री बस सेवा को आगे बढ़ाते हुए अब पुरुषों को भी फ्री बस यात्रा की सुविधा देने का वादा किया है। यह कदम आम आदमी, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। राशन कार्डधारकों के लिए कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी घोषित की गई हैं। हर राशन कार्ड पर चावल के साथ दालें मुफ्त दी जाएंगी। साथ ही राशन कार्डधारकों को मुफ्त फ्रिज वितरित किए जाएंगे। खाना पकाने के लिए हर राशन कार्डधारक को साल में तीन गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान किए जाएंगे।
इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब परिवारों को दैनिक जरूरतों में राहत पहुंचाना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। AIAMDK ने डीएमके सरकार पर महंगाई और कर वृद्धि का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। एआईएडीएमके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा है। सीट बंटवारे के तहत एआईएडीएमके गठबंधन 170 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि भाजपा को 27, पीएमके को 18 और अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम को 11 सीटें मिली हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल 2026 को एक चरण में होंगे और मतगणना 4 मई को होगी।