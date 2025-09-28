'विजय की रैली में सुरक्षा चूक के सबूत, अगर पुलिस ने...', AIADMK ने उठाए गंभीर सवाल

AIADMK नेता पलानीस्वामी ने संवाददाताओं से कहा, ‘मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विजय की तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) की सभा में सुरक्षा चूक के सबूत हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण अफरातफरी और भगदड़ मची।'

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) महासचिव के. पलानीस्वामी ने करूर में भगदड़ में रविवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि शनिवार को टीवीके की राजनीतिक रैली में भगदड़ पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा में हुई चूक का सबूत है। पलानीस्वामी ने कहा कि अगर पुलिस और राज्य सरकार ने पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए होते तो ऐसी त्रासदी टाली जा सकती थी। इस हादसे में 39 बेकसूर लोगों की जान चली गई और 51 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पलानीस्वामी ने संवाददाताओं से कहा, ‘मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विजय की तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) की सभा में सुरक्षा चूक के सबूत हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण अफरातफरी और भगदड़ मची। टीवीके को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एहतियाती कदम उठाने चाहिए थे, क्योंकि उसने अब तक चार सभाएं की हैं।’ उन्होंने कहा कि पुलिस को टीवीके की पिछली सभाओं में जुटी भीड़ को ध्यान में रखते हुए और करूर सभा की मौजूदा स्थिति के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी और उसे मजबूत करना चाहिए था।