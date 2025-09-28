AIADMK leader K Palaniswami says Stampede at TVK Karur rally a proof of security lapse 'विजय की रैली में सुरक्षा चूक के सबूत, अगर पुलिस ने...', AIADMK ने उठाए गंभीर सवाल, India News in Hindi - Hindustan
'विजय की रैली में सुरक्षा चूक के सबूत, अगर पुलिस ने...', AIADMK ने उठाए गंभीर सवाल

AIADMK नेता पलानीस्वामी ने संवाददाताओं से कहा, ‘मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विजय की तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) की सभा में सुरक्षा चूक के सबूत हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण अफरातफरी और भगदड़ मची।'

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) महासचिव के. पलानीस्वामी ने करूर में भगदड़ में रविवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि शनिवार को टीवीके की राजनीतिक रैली में भगदड़ पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा में हुई चूक का सबूत है। पलानीस्वामी ने कहा कि अगर पुलिस और राज्य सरकार ने पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए होते तो ऐसी त्रासदी टाली जा सकती थी। इस हादसे में 39 बेकसूर लोगों की जान चली गई और 51 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पलानीस्वामी ने संवाददाताओं से कहा, ‘मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विजय की तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) की सभा में सुरक्षा चूक के सबूत हैं। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण अफरातफरी और भगदड़ मची। टीवीके को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एहतियाती कदम उठाने चाहिए थे, क्योंकि उसने अब तक चार सभाएं की हैं।’ उन्होंने कहा कि पुलिस को टीवीके की पिछली सभाओं में जुटी भीड़ को ध्यान में रखते हुए और करूर सभा की मौजूदा स्थिति के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी और उसे मजबूत करना चाहिए था।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

अन्नाद्रमुक नेता ने कहा कि सरकार और टीवीके नेतृत्व को भी सुरक्षा व्यवस्था पर विचार करना चाहिए था। उन्होंने पहले करूर सरकारी अस्पताल का दौरा किया और उपचाराधीन मरीजों का हालचाल जाना। साथ ही, डॉक्टर्स से भी बातचीत की। पलानीस्वामी ने कहा, ‘पार्टी, सरकार और पुलिस पर भरोसा करके जनता ऐसी सभाओं में शामिल होती है। इतने सारे लोगों की जान जाने की घटना को टाला जा सकता था। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। हमने कई लोगों को खो दिया। ऐसी त्रासदी कहीं नहीं हुई। यह चौंकाने वाला है।’ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में अन्य राजनीतिक दलों की सभाओं में ऐसी त्रासदी कभी नहीं हुई।

