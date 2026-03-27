AIADMK ने तमिलनाडु चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे मिला मौका

दूसरी लिस्ट में पूर्व राज्य मंत्री बी. वी. रमना को तिरुवल्लुर सीट से टिकट दिया गया है। विधायक पोल्लाची जयरामन को फिर से पोल्लाची से उम्मीदवार बनाया गया है। मदुरांतकम से पार्टी के विधायक मारगदम कुमारवेल को भी दोबारा मौका मिला है।

तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक (AIADMK) ने अप्रैल 23 को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची घोषित कर दी। इस लिस्ट में पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया है। साथ ही पूर्व मंत्रियों और सीनियर नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने 127 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इस सूची में तिरुनेलवेली विधानसभा सीट शामिल है, जहां 2021 के चुनाव में भाजपा के राज्य अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने जीत हासिल की थी। इस बार AIADMK ने यहां से सीनियर नेता थचई एन. गणेशराजा को मैदान में उतारा है।

नैनार नागेंद्रन ने शुक्रवार सुबह ही घोषणा की थी कि वे विरुधुनगर जिले की सत्तूर सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी लिस्ट में पूर्व राज्य मंत्री बी. वी. रमना को तिरुवल्लुर सीट से टिकट दिया गया है। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक पोल्लाची वी. जयरामन को फिर से पोल्लाची से उम्मीदवार बनाया गया है। मदुरांतकम से पार्टी के विधायक मारगदम कुमारवेल को भी दोबारा मौका मिला है। एआईएडीएमके तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का नेतृत्व कर रही है और कुल 169 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

तमिलनाडु में कब होना है चुनाव AIADMK ने पहले चरण में पार्टी ने 23 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए थे, जिसमें पलानीस्वामी का नाम भी शामिल था। आज की सूची के साथ एआईएडीएमके ने कुल 150 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। एनडीए में एआईएडीएमके के अलावा भाजपा, पीएमके और एएमएमके जैसे दल शामिल हैं।