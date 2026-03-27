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AIADMK ने तमिलनाडु चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे मिला मौका

Mar 27, 2026 04:25 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दूसरी लिस्ट में पूर्व राज्य मंत्री बी. वी. रमना को तिरुवल्लुर सीट से टिकट दिया गया है। विधायक पोल्लाची जयरामन को फिर से पोल्लाची से उम्मीदवार बनाया गया है। मदुरांतकम से पार्टी के विधायक मारगदम कुमारवेल को भी दोबारा मौका मिला है।

AIADMK ने तमिलनाडु चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे मिला मौका

तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक (AIADMK) ने अप्रैल 23 को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची घोषित कर दी। इस लिस्ट में पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया है। साथ ही पूर्व मंत्रियों और सीनियर नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने 127 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इस सूची में तिरुनेलवेली विधानसभा सीट शामिल है, जहां 2021 के चुनाव में भाजपा के राज्य अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने जीत हासिल की थी। इस बार AIADMK ने यहां से सीनियर नेता थचई एन. गणेशराजा को मैदान में उतारा है।

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नैनार नागेंद्रन ने शुक्रवार सुबह ही घोषणा की थी कि वे विरुधुनगर जिले की सत्तूर सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी लिस्ट में पूर्व राज्य मंत्री बी. वी. रमना को तिरुवल्लुर सीट से टिकट दिया गया है। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक पोल्लाची वी. जयरामन को फिर से पोल्लाची से उम्मीदवार बनाया गया है। मदुरांतकम से पार्टी के विधायक मारगदम कुमारवेल को भी दोबारा मौका मिला है। एआईएडीएमके तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का नेतृत्व कर रही है और कुल 169 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

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तमिलनाडु में कब होना है चुनाव

AIADMK ने पहले चरण में पार्टी ने 23 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए थे, जिसमें पलानीस्वामी का नाम भी शामिल था। आज की सूची के साथ एआईएडीएमके ने कुल 150 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। एनडीए में एआईएडीएमके के अलावा भाजपा, पीएमके और एएमएमके जैसे दल शामिल हैं।

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वहीं, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने उसके गठबंधन सहयोगियों पर की गई टिप्पणियों के लिए पलानीसामी की आलोचना करते हुए इसे अनावश्यक बताया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर ने अन्नाद्रमुक की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी का भविष्य बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रमुख नीतीश कुमार, महाराष्ट्र में शिवसेना व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और गोवा में क्षेत्रीय दलों की स्थिति जैसा होगा, जो भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए उसी पार्टी में मिल गए थे।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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