रथ यात्रा से जुटाए गए 1400 करोड़ रुपये का क्या हुआ, मौलाना साजिद रशीदी का VHP से सवाल

मौलाना साजिद रशीदी ने आरोप लगाया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को जानबूझकर विश्व हिंदू परिषद से अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि संगठन पर उठ रहे सवालों का असर कम किया जा सके।

अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के चंदे में गबन को लेकर विवाद जारी है। इस बीच, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन (AIAA) के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) और उसके नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर आंदोलन के समय से ही वीएचपी की वित्तीय पारदर्शिता पर संदेह जताया जाता रहा है। रशीदी ने कहा कि रथ यात्रा के दौरान लगभग 1,400 करोड़ रुपये जुटाए गए थे, लेकिन आज तक उस धन का कोई हिसाब जनता के सामने नहीं रखा गया। अब राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंदा गबन के मामले ने पुराने सवालों को फिर से चर्चा में ला दिया है।

मौलाना साजिद रशीदी ने यह भी आरोप लगाया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को जानबूझकर विश्व हिंदू परिषद से अलग दिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि संगठन पर उठ रहे सवालों का असर कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि चंपत राय एक अनुभवी और चतुर व्यक्ति हैं। वह इस समय खुद को VHP से कुछ दूरी पर रख रहे हैं। रशीदी का कहना है कि अगर वीएचपी का नाम इस मामले से सीधे जुड़ता है तो रथ यात्रा के दौरान जुटाए गए 1,400 करोड़ रुपये और वर्तमान विवाद को जोड़कर बड़ा मुद्दा खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में चंपत राय को पूरी तरह निर्दोष साबित करने की कोशिश की जा सकती है।

SIT की ओर से की जा रही जांच इस बीच, राम मंदिर में चंदा गबन की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने 3 जुलाई को अयोध्या स्थित मंदिर परिसर पहुंचकर मामले की आगे की जांच की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई को एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है, ताकि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा सके। इससे पहले SIT ने 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके आधार पर 25 जून को एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में नामजद आठों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और उनसे पूछताछ जारी है।