AI छीन सकता है गूगल CEO की कुर्सी, आरा वाले आरके सिंह भड़के; टॉप-5 न्यूज

संक्षेप:

Top News Today: जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने देश-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में गुरुवार को कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर छापेमारी की। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार सिंह ने अपने विरोधियों को गाली-गलौज के साथ खुली धमकी दी है।

Thu, 20 Nov 2025 06:47 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने देश-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में गुरुवार को कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर छापेमारी की। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार सिंह ( आरा वाले आरके सिंह के नाम से भी जाना जाता है) ने भारी गुस्से में आते हुए अपने विरोधियों को गाली-गलौज के साथ खुली धमकी दी कि वे उन्हें 'नंगा' कर देंगे। दूसरी तरफ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि एक दिन सीईओ का काम भी मशीन कर सकती है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

कश्मीर टाइम्स के जम्मू कार्यालय पर पुलिस का छापा

जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) ने देशविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में गुरुवार को कश्मीर टाइम्स के जम्मू स्थित कार्यालय पर छापेमारी की। इस दौरान AK- 47 के कारतूस और पिस्तौल की कुछ गोलियां भी बरामद हुईं। अधिकारियों के अनुसार, प्रकाशक और संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद कार्यालय परिसर और कंप्यूटरों की तलाशी ली गई। पढ़ें पूरी खबर...

हम पर उंगली उठाई तो आंख फोड़ देंगे: पूर्व मंत्री आरके सिंह

बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व IAS अधिकारी राज कुमार सिंह ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने गाली-गलौच के साथ विरोधियों को नंगा करने की धमकी दी। आरके सिंह लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह के कारण हारे थे। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले दोनों में सुलह हो गई थी। हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पढ़ें पूरी खबर...

रॉबर्ट वाड्रा पर ED का शिकंजा, संजय भंडारी मामले में बने आरोपी

राहुल गांधी के जीजा और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फिर कार्रवाई की है। ब्रिटेन में रह रहे हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस केस में रॉबर्ट वाड्रा को 9वां आरोपी बनाया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को करेगी। पढ़ें पूरी खबर...

AI मेरी नौकरी भी छीन सकता है, गूगल CEO सुंदर पिचाई का बड़ा खुलासा

गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि एक दिन CEO का काम भी मशीन कर सकती है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट पढ़ना, डेटा एनालिसिस करना, प्लानिंग और बड़े फैसले लेना जैसे काम AI पहले से ही बेहतरीन तरीके से कर रहा है। पिचाई के इस बयान से हर कोई हैरान है, क्योंकि कंपनी चलाना कोई आसान काम नहीं होता। पढ़ें पूरी खबर...

यूपी में अब 24 नहीं, 25 नवंबर को रहेगी छुट्टी

योगी सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर छुट्टी की तारीख बदल दी है। पहले 24 नवंबर को छुट्टी घोषित थी, लेकिन अब 25 नवंबर (मंगलवार) को पूरे प्रदेश में अवकाश रहेगा। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल-कॉलेज, निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रमुख सचिव मनीष चौहान द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस 24 नवंबर को है, लेकिन इस बार छुट्टी 25 नवंबर को दी जा रही है। पढ़ें पूरी खबर…

