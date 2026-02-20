Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

AI बहुत कुछ कर सकता है लेकिन…दिल्ली के ट्रैफिक पर ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने कसा तंज

Feb 20, 2026 06:58 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एआई इंपैक्ट समिट का एक सेशन देरी से शुरू हुआ तो इसकी जिम्मेदारी लेते हुए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक पर भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि एआई सबकुछ कर सकता है पर दिल्ली का ट्रैफिक कम नहींकर सकता।

AI बहुत कुछ कर सकता है लेकिन…दिल्ली के ट्रैफिक पर ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने कसा तंज

राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट के कार्यक्रम में पहुंचने में देरी होने पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक को लेकर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि एआई संबकुछ कर सकता है लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक कम नहीं कर सकता। सेशन कुछ देर से शुरू हुआ तो अपनी बात रखते हुए सुनक ने कहा, मुझे दुख है कि हम लेट हो गए और यह पूरी तरह से मेरी गलती है। एआई बहुत सारी समस्याओं को कम कर सकता है लेकिन उसके लिए दिल्ली का ट्रैफिक कम करना मुमकिन नहीं है।

भारत से अच्छी इसके लिए कोई जगह नहीं-सुनक

ऋषि सुनक ने एआई इंपैक्ट समिट के लिए भारत की तारीफ करते हुए कहा कि एआई ट्रांसफॉर्मेशन पर बात करने के लिए भारत से अच्छी कोई जगह नहीं है। इससे विकासशील देशों को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है। सुनक ने कहा, हमारे पास एक नियमित फोरम होना चाहिए जिसके प्लैटफॉर्म पर तकनीक और एआई को लेकर चर्चा हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें एक ऐसा प्लैटफॉर्म मिला भी है। इससे हमें जानने को मिल रहा है कि एआई कैसे ना केवल विकसित देशों को बल्कि विकासशील देशों को भी फायदा पहुंचा सकता है।

ये भी पढ़ें:छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती हैं, AI समिट पर क्या बोले शशि थरूर

इस सेशन के दौरान सुनक ने कहा कि एआई भी सबके लिए होना चाहिए। इसीलिए हम यहां पर एआई इंपैक्ट पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने एआई को बहुत अच्छी तरह समझा है इसलिए यहां बात बड़े स्तर पर इसको लागू करने की हो रही है। एआई से जनता को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा टैलेंट पूल, मजबूत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और सपोर्टिव टेक्नॉलजी की जरूरत है।

ये भी पढ़ें:ट्रैफिक नियम तोड़ने-चालान भरने में दिल्ली आगे, केंद्रीय विधि मंत्रालय की रिपोर्ट

सुनक ने कहा कि एआई को लेकर दुनिया भर में अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। उन्होंने कहा, 'एआई को लेकर भारत में जबर्दस्त आशावाद और भरोसा है, जबकि पश्चिमी देशों में इस समय प्रमुख भावना चिंता की है। इस भरोसे के अंतर को पाटना केवल प्रौद्योगिकी नहीं, बल्कि एक नीतिगत चुनौती है।' उन्होंने कहा कि एआई पर वैश्विक बहस तकनीक से आगे बढ़कर रणनीति पर केंद्रित हो गई है। उन्होंने कहा, "मुद्दा अब यह नहीं है कि ये उपकरण क्या कर सकते हैं, बल्कि यह है कि देश इनके साथ क्या करना चुनते हैं।'

ये भी पढ़ें:एआई के इंपैक्ट पर फोकस करने का यह बिल्कुल सही समय: ऐनी बोवेरोट

उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व के लिए एआई कोई हाशिये का विषय नहीं, बल्कि सरकार की केंद्रीय जिम्मेदारी बन चुका है। सुनक ने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नेतृत्व केवल आविष्कार पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि प्रौद्योगिकी को किस तरह लागू किया जाता है।

उन्होंने कहा, "गहरी प्रतिभा संपदा, मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और प्रौद्योगिकी के प्रति अत्यंत समर्थक जनमानस के सहयोग से व्यापक स्तर पर एआई की स्वीकार्यता देखते हुए, मेरा मत है कि भारत एआई में नेतृत्व करने और समाज में इसके व्यापक उपयोग एवं तैनाती का प्रदर्शन करने की मजबूत स्थिति में है।'

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
Artificial Intelligence
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।