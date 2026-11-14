AI का बुलबुला कभी भी फूट सकता है, भारत को सतर्क रहने की जरूरत: अर्थशास्त्री स्टिग्लिट्ज ने चेताया

स्टिग्लिट्ज ने बताया कि OpenAI और Anthropic जैसी कंपनियां 2-3 साल पहले ही आई थीं। काफी हद तक बराबरी पर आ गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि DeepSeek अभी मौजूदा स्थिति के हिसाब से पूरी तरह बराबरी पर नहीं पहुंच पाया है।

दुनिया के मशहूर अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बुलबुला कभी भी फूट सकता है। उन्होंने इसके गंभीर नतीजे की भी चेतावनी दी है। स्टिग्लिट्ज ने कहा कि जिस तरह से एआई का प्रचार किया जा रहा है वह बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा, "हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो बहुत खतरनाक है और आप सभी को खत्म कर सकता है। या तो AI के पास कैंसर का इलाज होगा या फिर यह हम सभी को खत्म कर देगा।"

हिन्दस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए स्टिग्लिट्ज ने सिलिकॉन वैली में अपने दोस्तों की एक बात याद की जिसमें उन्होंने सनस्क्रीन का इस्तेमाल न करने के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि उनसे कहा गया था, "अगर AI हम सबको खत्म करने ही वाला है तो क्यों न हम तब तक जीवित रहें और धूप का आनंद लें।"

एआई के गंभीर परिणाम होंगे जोसेफ ई. स्टिग्लिट्ज ने कहा कि AI असल में एक बुलबुला है। उन्होंने कहा, “यह फूटेगा और इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। इसका कुछ संबंध अमेरिकी अर्थव्यवस्था और बड़े डेटा सेंटरों को बढ़ावा देने की उसकी कोशिशों से भी है। AI का बुलबुला लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है।”

भारत को AI से सतर्क रहने की जरूरत स्टिग्लिट्ज ने कहा कि भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चिंतित होना चाहिए। उनसे पूछा गया कि AI द्वारा नौकरियां छीन लेना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्या इस लहर के आने से पहले भारत के पास संभलने के लिए कुछ समय है? उन्होंने कहा, "भारत को चिंतित होना चाहिए। अगर आप देखें कि AI का सबसे ज्यादा असर कहां पड़ा है तो वह टेक सेक्टर है। यह विडंबना है कि AI कोडिंग करने में बहुत माहिर हो गया है और इस वजह से लोगों की जगह ले रहा है।"

उन्होंने कहा, "अमेरिका और भारत के बीच मुख्य अंतर यह है कि अमेरिका AI से फायदा कमाने वालों और कंपनियों के मुनाफे पर टैक्स लगा सकता है। इस पैसे का इस्तेमाल समाज को सहारा देने और लोगों में निवेश करने वाले प्रोग्रेसिव AI एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।''

एआई के फायदे भी गिनाए HT लीडरशिप समिट में बोलते हुए अर्थशास्त्री जोसेफ ई. स्टिग्लिट्ज ने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रचुरता लाने की क्षमता है। उन्होंने कहा, "यह हमारे शहरों को रहने के लिए बेहतर और कम प्रदूषित बनाने में मदद कर सकता है। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल बदलाव को भी संभाल सकता है। इससे श्रम की मांग कम हो जाएगी। अगर हम इसे सही ढंग से संभाल सकें तो यह बहुत अच्छी खबर है।"