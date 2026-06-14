एआई-171 विमान हादसे की जांच रिपोर्ट पर सवाल, पायलटों के संगठन को क्या आपत्ति
FIP के पत्र के अनुसार, एएआईबी की रिपोर्ट में ईंधन नियंत्रण स्विच के मूवमेंट के लगभग 4-5 सेकंड बाद आरएटी पावर जनरेशन का जिक्र किया गया है। लेकिन बोइंग 787 पर किए गए सिमुलेटर टेस्टिंग में यह समय लगभग 18 सेकंड पाया गया है।
फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) को पत्र लिखा है। इसमें एयर इंडिया फ्लाइट एआई-171 की दुर्घटना की शुरुआती रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अहमदाबाद से लंदन जाते हुए बोइंग 787 विमान का टेल पार्ट एक इमारत की छत पर गिर गया जिसस 260 लोगों की जान चली गई थी। पायलट्स संगठन ने रिपोर्ट में टाइमलाइन और आरएटी की तैनाती पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सुझाव दिया कि आरएटी की तैनाती फ्यूल से सीधे जुड़ी नहीं हो सकती, बल्कि यह विद्युतीय दोष या किसी अन्य सिस्टम समस्या के कारण पहले हुई हो सकती है।
FIP के पत्र के अनुसार, एएआईबी की रिपोर्ट में ईंधन नियंत्रण स्विच के मूवमेंट के लगभग 4-5 सेकंड बाद आरएटी पावर जनरेशन का जिक्र किया गया है। लेकिन बोइंग 787 पर किए गए सिमुलेटर टेस्टिंग में यह समय लगभग 18 सेकंड पाया गया है। पायलट्स संगठन ने इस अंतर को रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा कि आरएटी की तैनाती ईंधन स्विच मूवमेंट से पहले हुई हो सकती है, जो किसी पहले से मौजूद विद्युतीय या सिस्टम फॉल्ट की ओर इशारा करती है। इस मुद्दे की गहन जांच की जरूरत है ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।
प्रभावित परिवारों की ओर से भी उठाई गई आवाज
पायलट्स संगठन को दुर्घटना प्रभावित यात्रियों और उनके परिवारों की ओर से वकील डी. माइकल एंड्रयूज का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें रिपोर्ट की कमियों पर ध्यान दिलाया गया। संगठन ने एएआईबी के डायरेक्टर जनरल को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि सिमुलेटर डेटा रिपोर्ट की टाइमलाइन से मेल नहीं खाता। इससे जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और वैज्ञानिक सटीकता बनाए रखने की मांग की गई है। एएआईबी सिविल एविएशन मंत्रालय के अधीन काम करता है, जो इस दुर्घटना की पूरी जांच कर रहा है।
जांच में और गहराई की मांग
यह पत्र दुर्घटना के एक महीने बाद आया है, जब प्रारंभिक रिपोर्ट जारी हुई थी। पायलट्स ने जोर दिया कि आरएटी जैसी अहम इमरजेंसी सिस्टम की तैनाती को सही तरीके से समझा जाना चाहिए। अगर आरएटी पहले सक्रिय हुई तो इसका मतलब हो सकता है कि विमान में पहले से कोई गंभीर विद्युतीय समस्या थी, जो ईंधन व्यवधान से पहले ही शुरू हो चुकी थी। एफआईपी ने अपील की है कि जांच एजेंसी इस नए पहलू को गंभीरता से ले और अतिरिक्त सिमुलेशन व तकनीकी विश्लेषण करे। इससे न केवल इस दुर्घटना की सच्चाई सामने आएगी बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें