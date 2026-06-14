एआई-171 विमान हादसे की जांच रिपोर्ट पर सवाल, पायलटों के संगठन को क्या आपत्ति

FIP के पत्र के अनुसार, एएआईबी की रिपोर्ट में ईंधन नियंत्रण स्विच के मूवमेंट के लगभग 4-5 सेकंड बाद आरएटी पावर जनरेशन का जिक्र किया गया है। लेकिन बोइंग 787 पर किए गए सिमुलेटर टेस्टिंग में यह समय लगभग 18 सेकंड पाया गया है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) को पत्र लिखा है। इसमें एयर इंडिया फ्लाइट एआई-171 की दुर्घटना की शुरुआती रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अहमदाबाद से लंदन जाते हुए बोइंग 787 विमान का टेल पार्ट एक इमारत की छत पर गिर गया जिसस 260 लोगों की जान चली गई थी। पायलट्स संगठन ने रिपोर्ट में टाइमलाइन और आरएटी की तैनाती पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सुझाव दिया कि आरएटी की तैनाती फ्यूल से सीधे जुड़ी नहीं हो सकती, बल्कि यह विद्युतीय दोष या किसी अन्य सिस्टम समस्या के कारण पहले हुई हो सकती है।

FIP के पत्र के अनुसार, एएआईबी की रिपोर्ट में ईंधन नियंत्रण स्विच के मूवमेंट के लगभग 4-5 सेकंड बाद आरएटी पावर जनरेशन का जिक्र किया गया है। लेकिन बोइंग 787 पर किए गए सिमुलेटर टेस्टिंग में यह समय लगभग 18 सेकंड पाया गया है। पायलट्स संगठन ने इस अंतर को रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा कि आरएटी की तैनाती ईंधन स्विच मूवमेंट से पहले हुई हो सकती है, जो किसी पहले से मौजूद विद्युतीय या सिस्टम फॉल्ट की ओर इशारा करती है। इस मुद्दे की गहन जांच की जरूरत है ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

प्रभावित परिवारों की ओर से भी उठाई गई आवाज पायलट्स संगठन को दुर्घटना प्रभावित यात्रियों और उनके परिवारों की ओर से वकील डी. माइकल एंड्रयूज का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें रिपोर्ट की कमियों पर ध्यान दिलाया गया। संगठन ने एएआईबी के डायरेक्टर जनरल को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि सिमुलेटर डेटा रिपोर्ट की टाइमलाइन से मेल नहीं खाता। इससे जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और वैज्ञानिक सटीकता बनाए रखने की मांग की गई है। एएआईबी सिविल एविएशन मंत्रालय के अधीन काम करता है, जो इस दुर्घटना की पूरी जांच कर रहा है।