रिटायरमेंट से पहले पड़ोसी देश क्यों पहुंचे CJI गवई, अदालतों को बताया शिक्षक; हर फैसला एक सबक

रिटायरमेंट से पहले पड़ोसी देश क्यों पहुंचे CJI गवई, अदालतों को बताया शिक्षक; हर फैसला एक सबक

संक्षेप: जनता के विश्वास को न्यायपालिका की सबसे मूल्यवान संपत्ति बताते हुए CJI गवई ने कहा कि संवैधानिक शासन प्रणाली और संविधान के कार्यक्षेत्र को पूरा करने में न्यायालयों की सक्रिय एवं अपरिहार्य भूमिका है।

Fri, 24 Oct 2025 03:54 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई अपने रिटायरमेंट से पहले पड़ोसी देश भूटान की चार दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने गुरुवार को भूटान की राजधानी थिम्फू में रॉयल इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जिग्मे सिंग्ये वांगचुक (JSW) स्कूल ऑफ लॉ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य वक्तव्य दिया। अपने संबोधन में जस्टिस गवई ने कहा कि लोकतंत्र में अदालतें एक शिक्षक की तरह हैं और उसका हर फैसला एक सबक है।

CJI गवई ने कहा कि विवादों में निर्णय देने से कहीं ज़्यादा न्यायपालिका की एक शिक्षाप्रद भूमिका रही है। लिहाजा, अदालत का हर फैसला लोकतंत्र के लिए सबक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि अक्सर, मामलों के तात्कालिक नतीजों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। उन्होंने आगे कहा, “फिर भी, न्यायिक फैसलों का असली प्रभाव इससे कहीं आगे तक जाता है। हर फैसला चिंतन का विषय, जन संवाद का विषय और नागरिक जागरूकता का विषय बन जाता है। यह नागरिकों के अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों और अपने लोकतंत्र के नैतिक आधारों के प्रति दृष्टिकोण को आकार देता है। इसलिए, अदालतें न केवल न्याय उपलब्ध कराने की संस्थाएँ हैं; बल्कि वे संवैधानिक चेतना की शिक्षक भी हैं।”

जनता का विश्वास ही न्यायपालिका की सबसे मूल्यवान संपत्ति

जनता के विश्वास को न्यायपालिका की सबसे मूल्यवान संपत्ति बताते हुए CJI गवई ने कहा कि संवैधानिक शासन प्रणाली और संविधान के कार्यक्षेत्र को पूरा करने में न्यायालयों की सक्रिय एवं अपरिहार्य भूमिका है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक शासन में न्यायालयों की शायद सबसे स्थायी भूमिका कानून के शासन में जनता के विश्वास को बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय, भले ही अलोकप्रिय हों, निष्पक्षता और नैतिक साहस को प्रतिबिंबित करने वाले होने चाहिए।

‘न्यायालय और संवैधानिक शासन’ विषय पर संबोधन

उन्होंने ‘न्यायालय और संवैधानिक शासन’ विषय पर अपने संबोधन में न्यायालयों की सक्रिय भूमिका सहित कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं आपको और ज्यादा उदाहरणों से बोझिल नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक व्यापक बिंदु पर जोर देना चाहता हूं: किसी भी देश की अदालतों की संवैधानिक शासन प्रणाली में और संविधान के कार्यक्षेत्र को पूरा करने में एक सक्रिय एवं अपरिहार्य भूमिका होती है।’’

अदालतों की एक विशिष्ट स्थिति है

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका इस प्रक्रिया में न केवल संवैधानिक पाठ की व्याख्या करके, बल्कि संस्थाओं के बीच मध्यस्थ, मौलिक अधिकारों के संरक्षक और पर्यावरण एवं सामूहिक कल्याण के रक्षक के रूप में भी योगदान देती है। उन्होंने कहा, ‘‘इस प्रकार अदालतों की एक विशिष्ट स्थिति है: उन्हें संवैधानिक संतुलन बनाए रखने का कर्तव्य सौंपा गया है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि न्याय की भावना शासन में व्याप्त रहे।’’

न्यायिक प्राधिकार नैतिक वैधता पर आधारित

उन्होंने कहा कि न्यायिक प्राधिकार अंततः बल प्रयोग पर नहीं, बल्कि नैतिक वैधता पर आधारित है जो नागरिकों का न्यायपालिका की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और शुचिता में विश्वास और भरोसा है। जस्टिस गवई ने कहा कि अदालतें पारदर्शिता, तर्कसंगत निर्णयों और संवैधानिक सिद्धांतों के निरंतर पालन के माध्यम से यह विश्वास अर्जित करती हैं। उन्होंने कहा कि इस विश्वास को बनाए रखकर, अदालतें न केवल कानून की व्याख्याकार बनती हैं, बल्कि लोकतंत्र की संरक्षक भी बनती हैं, जो संविधान की पूरी तरह रक्षा करती हैं।

75 वर्षों में मौलिक अधिकारों की निरंतर और व्यापक व्याख्या

जस्टिस गवई ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों की निरंतर व्यापक व्याख्या की है और संविधान को मनमानेपन, भेदभाव और सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध एक ढाल के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने केशवानंद भारती मामले के फैसले सहित कुछ ऐतिहासिक निर्णयों का भी उल्लेख किया। बता दें कि जस्टिस गवई अगले महीने 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। (भाषा इनपुट्स के साथ)

