रिटायरमेंट से पहले दनादन फैसले सुना रहे CJI गवई, पर दो फैसलों में क्यों नहीं लिखा ऑथर जज का नाम

रिटायरमेंट से पहले दनादन फैसले सुना रहे CJI गवई, पर दो फैसलों में क्यों नहीं लिखा ऑथर जज का नाम

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि किसी फैसले में लेखक होना जरूरी है या नहीं, लेकिन जजों के लिए फैसला लिखने वाले का नाम बताना आम बात है। यह परंपरा सी रही है और यह पहले से ही होता आ रहा है।

Thu, 20 Nov 2025 03:57 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई 23 नवंबर को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। इस लिहाज से उनके पास अब दो ही कार्य दिवस बचे हैं। लिहाजा, सेवानिवृति से पहले जस्टिस गवई दनादन फैसले सुना रहे हैं। पिछले दो कार्य दिवसों में उन्होंने दो संविधान पीठ की अध्यक्षता की और उन पर फैसले सुनाए। इनमें से एक फैसला 19 नवंबर को आया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जजों (डायरेक्ट रिक्रूट) और डिस्ट्रिक्ट जजों (प्रमोशन से बने) के बीच सीनियरिटी से जुड़े मुद्दे को सुलझाया और स्पष्ट फैसला दिया कि उसमें आरक्षण नहीं दे सकते हैं।

अगले दिन यानी आज (गुरुवार, 20 नवंबर को) एक और अहम मामले में उन्होंने संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए फैसला सुनाया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती।

दोनों फैसलों में एक कॉमन बात क्या?

इन दोनों फैसलों में मुद्दे भले ही अलग-अलग रहे हों लेकिन दोनों में एक बात सामान्य है और वह ये है कि इन दोनों ही अहम फैसलों का कोई ऑथर नहीं है। यानी इन दोनों फैसलों में फैसला लिखने वाले जज का नाम नहीं है। पहला फैसला CJI गवई और जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, के विनोद चंद्रन और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनाया था, जबकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जवाब CJI गवई और जस्टिस कांत, नाथ, पीएस नरसिम्हा और अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने दिया था।

यही कोर्ट की आवाज है: CJI

बार एंड बेंच के मुताबिक, प्रसिडेंशियल रेफरेंस पर फैसला सुनाने के बाद, CJI गवई ने कोर्ट में कहा,"फैसला कोर्ट के नाम से जाएगा...यह एकमत से होगा और यही कोर्ट की आवाज है।" बता दें कि अमूमन ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी फैसले में उसे लिखने वाले जज का नाम न बताया जाए। इससे पहले संभवत: पहली बार 2019 में अयोध्या मामले में फैसला लिखने वाले जज का नाम नहीं लिखा गया था। उस समय तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने हिंदू पार्टियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। हालाँकि, तब यह अंदाज़ा लगाया गया था कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वह फैसला लिखा था।

क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि किसी फैसले में लेखक होना जरूरी है या नहीं, लेकिन जजों के लिए लेखक का नाम बताना आम बात है। यह परंपरा सी रही है और यह पहले से ही होता आ रहा है कि फैसले में फैसला लिखने वाले जज का भी नाम होता था लेकिन हाल के दिनों में इसमें बदलाव देखा गया है। बता दें कि पहले फैसले लिखने वाले जजों का नाम लेकर मामलों का उल्लेख करना आम बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मामलों को उनके केस टाइटल से याद किया जाता है और उसका ही रेफरेंस दिया जाता है। इन दोनों मामले में भी संभवत: CJI की यह कोशिश रही है कि इन मामलों को टाइटल से याद किया जाए न कि उसका फैसला लिखने वाले जज के रूप में।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
