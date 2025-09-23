Ahead Bihar Poll Rahul Gandhi claims Youth unemployment directly related to vote theft वोट चोरी का बेरोजगारी से सीधा नाता... बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी का देशभक्ति राग, यूथ पर निशाना, India News in Hindi - Hindustan
वोट चोरी का बेरोजगारी से सीधा नाता... बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी का देशभक्ति राग, यूथ पर निशाना

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है लेकिन मोदी जी सिर्फ अपने पीआर, 'सेलिब्रिटीज़' से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं।

Pramod Praveen भाषा, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 12:48 PM
वोट चोरी का बेरोजगारी से सीधा नाता... बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी का देशभक्ति राग, यूथ पर निशाना

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि बेरोजगारी और 'वोट चोरी' में सीधा संबंध है और अब भारत को इन दोनों से मुक्त कराना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। राहुल ने बिहार के कुछ युवाओं पर लाठीचार्ज और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सैर करने से संबंधित अलग-अलग वीडियो 'एक्स' पर साझा करते हुए कहा कि देश का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं, बल्कि "वोट चोरी" के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे, तब तक बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, "भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है और इसका सीधा रिश्ता "वोट चोरी" से है। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है, तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोज़गार और अवसर देना।"

ये भी पढ़ें:कांग्रेस की बूथ रक्षक योजना क्या? 4 सूबों में राहुल ने चला पायलट प्रोजेक्ट दांव

भाजपा चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती: राहुल

उन्होंने दावा किया कि भाजपा चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती और वह "वोट चोरी" और संस्थाओं को कैद कर के सत्ता में बनी रहती है। उन्होंने कहा, “इसीलिए बेरोज़गारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसीलिए नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसीलिए हर परीक्षा पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है।”

अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं मोदीजी: राहुल

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, "देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है लेकिन मोदी जी सिर्फ अपने पीआर, 'सेलिब्रिटीज़' से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं।" राहुल गांधी ने दावा किया कि युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है।

ये भी पढ़ें:85 साल में पहली बार बिहार में INC का महाजुटान, क्यों कह रहे आजादी की दूसरी लड़ाई

अब हालात बदल रहे हैं: राहुल

उनका कहना, "अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं, बल्कि "वोट चोरी" के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे, तब तक बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे।" उन्होंने दावा किया, "अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे, न वोट की चोरी। भारत को बेरोज़गारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है।"

