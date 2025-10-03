Ahead Bihar Assembly Election Nitish Kumar cabinet hiked DA Laddakh LG says internal Facts Top Five News नीतीश ने खोला खजाना, 129 फैसलों पर मुहर; लद्दाख LG ने हिंसा पर बताई अंदरूनी बात: टॉप 5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
India News

नीतीश ने खोला खजाना, 129 फैसलों पर मुहर; लद्दाख LG ने हिंसा पर बताई अंदरूनी बात: टॉप 5 न्यूज

Top 5 News: नीतीश कैबिनेट ने शुक्रवार को अपनी बैठक में कुल 129 फैसलों पर मुहर लगाई है। इसके तहत राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा छात्रों के स्कॉलरशिप में भी इजाफा किया गया है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 07:10 PM
नीतीश ने खोला खजाना, 129 फैसलों पर मुहर; लद्दाख LG ने हिंसा पर बताई अंदरूनी बात: टॉप 5 न्यूज

Top 5 News: बिहार विधानसभा चुनावों का ऐलान होने से ऐन पहले राज्य की नीतीश कुमार सरकार ने खजाना खोल दिया है। नीतीश कैबिनेट ने शुक्रवार को अपनी बैठक में कुल 129 फैसलों पर मुहर लगाई है। इसके तहत राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा छात्रों के स्कॉलरशिप में भी इजाफा किया गया है। दूसरी तरफ, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से खांसी की प्रतिबंधित दवा (कफ सिरप) पीने से हुई बच्चों की मौत मामले के बाद एडवाइजरी जारी की है। देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

नीतीश ने खोला खजाना, कैबिनेट में 129 फैसलों पर मुहर

नीतीश कैबिनट की शुक्रवार को संपन्न हुई बैठक में 129 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक पर्यटन, रोजगार और शहरी विकास जैसे कई अहम क्षेत्रों पर फैसले लिए गए। छात्रवृत्ति के लिए 3 अरब की राशि मंजूर की गई हैं। जिसके तहत कक्षा एक से 10 तक के तक के स्कूलों बच्चों की छात्रवृत्ति राशि दोगुनी कर दी गई है। महंगाई भत्ता भी 55 फीसदी से 58 फीसदी कर दिया गया है। पढ़ें पूरी खबर…

नक्शे से मिटा देंगे नामोनिशां,सेना प्रमुख की पाक को दो टूक

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने की सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर बना रहना चाहता है तो उसे हर हाल में आतंकवाद रोकना होगा, वरना हम संयम भूल जाएंगे और पाकिस्तान का नक्शे पर से नामोनिशां मिटा देंगे। पढ़ें पूरी खबर…

कफ सिरप पर सरकार की एडवाइजरी

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से खांसी की प्रतिबंधित दवा (कफ सिरप) पीने से हुई बच्चों की मौत मामले के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ और सर्दी की सिरप नहीं दी जानी चाहिए। डीजीएचएस (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) ने बाल रोगियों में कफ सिरप के इस्तेमाल करने के तरीके पर एडइवाइजरी जारी की है। पढ़ें पूरी खबर…

SIT करेगी करूर भगदड़ की जांच

मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य बेंच ने अभिनेता से नेता बने विजय की करूर रैली में 27 सितंबर को हुई भगदड़ की जांच के लिए विशेष जांज दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया है। इस रैली में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हादसे में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस रैली में टीवीके के संस्थापक विजय को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी लेकिन अव्यवस्था के कारण वहां भगदड़ मच गई। पढ़ें पूरी खबर…

लद्दाख हिंसा पर LG ने बताई अंदरूनी बात

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कवींद्र गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान और चीन से घिरा लद्दाख हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग केंद्र शासित प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गुप्ता ने कहा कि 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा की घटना की मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है। हिंसा की घटना में चार लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे।उन्होंने शहर में तेज़ी से सुधरते हालात पर संतोष व्यक्त किया, जहां अधिकारियों ने कई दिनों की संक्षिप्त ढील के बाद बृहस्पतिवार को पूरे दिन के लिए कर्फ्यू में ढील दी। पढ़ें पूरी खबर…