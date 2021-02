दिल्ली- गाजीपुर की सीमा पर पानी वाले वाहनों के साथ व्यापक रूप से बैरिकेडिंग के उपाय किए गए हैं, जो किसान यूनियनों संभावित गड़बड़ियों से निपटने के लिए तैयार हैं।

Delhi: Extensive barricading measures undertaken at Ghazipur border with water cannon vehicles deployed, as a preemptive measure to deal with possible disturbances resulting from 'Chakka Jaam' calls by farmer unions protesting farm laws



