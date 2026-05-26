सिर्फ खाना बनाने और साफ-सफाई करने वाली नौकरानी नहीं है पत्नी, हाई कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

हाई कोर्ट ने फमिली कोर्ट के 2010 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पति को तलाक़ देने का अधिकार दे दिया गया था और पत्नी को गुज़ारा भत्ता देने से मना कर दिया गया था। अब हाई कोर्ट ने पति को 20,000 रुपये हर महीना गुज़ारा भत्ता देने का निर्देश दिया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक पति-पत्नी से जुड़े पारिवारिक वाद की सुनवाई करते हुए दो टूक कहा है कि पत्नी कोई घरेलू नौकरानी नहीं है जो सिर्फ खाना बनाने और साफ-सफाई करने वाली नौकरानी की तरह हो। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि पत्नी से जबरदस्ती घर के काम करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) पति को झटका देते हुए अपनी अलग रह रही पत्नी को हर महीने 20,000 रुपये गुज़ारा भत्ता देने का आदेश दिया और फ़ैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को रद्द कर दिया।

हाई कोर्ट ने पति के उस दावे को भी खारिज कर दिया कि पत्नी उसके साथ क्रूरता करती थी, क्योंकि उसने कथित तौर पर खाना बनाने, सफ़ाई करने और उसके माता-पिता की बात मानने से मना कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “पत्नी का खाना न बनाना, सफाई करने जैसे घर के काम न करना अपने आप में क्रूरता नहीं माना जा सकता क्योंकि शादी बराबर वालों की साझेदारी होती है, न कि कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, और पत्नियों को नौकरानी नहीं माना जा सकता।”

विवाद किस बारे में था? इस दंपत्ति की शादी साल 2002 में हुई थी। पति के मुताबिक़, शादी के कुछ ही दिनों के अंदर उनके बीच झगड़े शुरू हो गए थे। 2002 में ही, उसने "मानसिक क्रूरता" के आधार पर तलाक लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने अपनी याचिका में दावा किया कि उसकी पत्नी खाना नहीं बना पाती थी, बदतमीज़ और बात न मानने वाली थी, और घर का काम ठीक से नहीं कर पाती थी, जिससे उसे मानसिक तनाव होता था। उसने यह भी दलील दी कि ये हरकतें शादी से जुड़े क़ानून के तहत क्रूरता मानी जानी चाहिए।

हालाँकि, पत्नी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उससे असल में घर के सारे काम करवाए जाते थे, जिसमें बर्तन धोना, सफ़ाई करना और खाना बनाना शामिल था; और उसे बचा हुआ खाना खाने के लिए भी मजबूर किया जाता था।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की डिवीज़न बेंच ने इस मामले में पीड़ित पत्नी के पक्ष में फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि “शादी बराबर वालों की साझेदारी होती है, न कि कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट।” जजों ने आगे कहा कि पत्नियों को "नौकरानी" नहीं माना जा सकता और सिर्फ़ खाना बनाने या सफ़ाई करने जैसे घर के काम न करना अपने आप में मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। शादी के शुरुआती दिनों में होने वाली आम कहा-सुनी और तालमेल बिठाने में आने वाली दिक्कतों को क्रूरता के आरोपों में नहीं बदला जाना चाहिए।