थलपति विजय के बाद एक और सुपरस्टार की राजनीति में एंट्री? फैंस को ऐसा क्या बोल दिया
साउथ सुपरस्टार ने हाल ही में एक कार्यक्रम में राजनीति में एंट्री को लेकर संकेत दिए। उन्होंने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि अपने इलाके में रहने वाले लोगों की जरूरतों को समझें और जिस भी तरह संभव हो उनकी मदद करें।
थलपति विजय के बाद अब तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और नेशनल अवॉर्ड विनर अभिनेता धनुष के भी राजनीति में एंट्री लेने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। रविवार को अपने फैंस क्लब द्वारा आयोजित एक भव्य रक्तदान शिविर में धनुष के दिए भाषण ने इन अटकलों को एक बार फिर हवा दे दी है। कार्यक्रम के दौरान पहुंचे धनुष ने फैंस से कहा कि इस तरह की भीड़ सिर्फ फिल्मों का जश्न मनाने के लिए नहीं जुटनी चाहिए, बल्कि इस एकता का इस्तेमाल समाज सेवा के लिए भी किया जाया जाना चाहिए।
बता दें कि इससे पहले भी कई बार धनुष के राजनीति में आने को लेकर अटकलें लगाई जाती रही हैं। अब सोशल मीडिया पर धनुष के भाषण का नया वीडियो वायरल है। वीडियो देखते ही फैंस यह कह रहे हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने विजय की तरह धनुष भी जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर सकते हैं।
क्या बोले धनुष?
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान फैंस को संबोधित करते हुए धनुष ने कहा कि अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा, “इतने सारे लोग एक जगह जमा हुए हैं। इस तरह की एकजुटता में एक बड़ी ताकत होती है। हमें इस एकजुटता को एक मकसद देना होगा। सिर्फ ऑडियो लॉन्च और फैंस मीटअप से आगे बढ़कर हमें ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी चीजों में शामिल होने की जरूरत है। अपने इलाके के लोगों, अपने आसपास रहने वाले परिवारों की जरूरतों को समझें और जिस भी तरह संभव हो उनकी मदद करें। मुझे आप पर और ज्यादा गर्व होगा और मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे।”
सोशल मीडिया पर खुश हुए फैंस
धनुष का यह बयान आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड करने लगा। कई यूजर्स ने लिखा कि थलपति विजय के रास्ते पर चलते हुए धनुष भी अपने 'फैंस क्लब' को सामाजिक संगठन और फिर राजनीतिक दल में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "लगता है राजनीति की लाइन लंबी होने वाली है।" वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "राजनीति में स्वागत है धनुष! तमिलनाडु को पढ़े-लिखे और अनुशासित चेहरों की जरूरत है।"
विजय बने राजनीति के भी सुपरस्टार
बता दें कि इससे पहले साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रहें सी जोसेफ विजय राजनीति में भी नायक बनकर उभरें। बीते मई महीने में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कुछ सहयोगियों के समर्थन से सरकार भी बनाई। विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से भी कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, जिसकी तारीफ हो रही है। अब धनुष को लेकर भी ऐसी ही चर्चाएं हैं।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें