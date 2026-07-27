थलपति विजय के बाद एक और सुपरस्टार की राजनीति में एंट्री? फैंस को ऐसा क्या बोल दिया

साउथ सुपरस्टार ने हाल ही में एक कार्यक्रम में राजनीति में एंट्री को लेकर संकेत दिए। उन्होंने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि अपने इलाके में रहने वाले लोगों की जरूरतों को समझें और जिस भी तरह संभव हो उनकी मदद करें।

थलपति विजय के बाद अब तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और नेशनल अवॉर्ड विनर अभिनेता धनुष के भी राजनीति में एंट्री लेने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। रविवार को अपने फैंस क्लब द्वारा आयोजित एक भव्य रक्तदान शिविर में धनुष के दिए भाषण ने इन अटकलों को एक बार फिर हवा दे दी है। कार्यक्रम के दौरान पहुंचे धनुष ने फैंस से कहा कि इस तरह की भीड़ सिर्फ फिल्मों का जश्न मनाने के लिए नहीं जुटनी चाहिए, बल्कि इस एकता का इस्तेमाल समाज सेवा के लिए भी किया जाया जाना चाहिए।

बता दें कि इससे पहले भी कई बार धनुष के राजनीति में आने को लेकर अटकलें लगाई जाती रही हैं। अब सोशल मीडिया पर धनुष के भाषण का नया वीडियो वायरल है। वीडियो देखते ही फैंस यह कह रहे हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने विजय की तरह धनुष भी जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर सकते हैं।

क्या बोले धनुष? इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान फैंस को संबोधित करते हुए धनुष ने कहा कि अपने आसपास के लोगों की जरूरतों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा, “इतने सारे लोग एक जगह जमा हुए हैं। इस तरह की एकजुटता में एक बड़ी ताकत होती है। हमें इस एकजुटता को एक मकसद देना होगा। सिर्फ ऑडियो लॉन्च और फैंस मीटअप से आगे बढ़कर हमें ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी चीजों में शामिल होने की जरूरत है। अपने इलाके के लोगों, अपने आसपास रहने वाले परिवारों की जरूरतों को समझें और जिस भी तरह संभव हो उनकी मदद करें। मुझे आप पर और ज्यादा गर्व होगा और मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे।”

सोशल मीडिया पर खुश हुए फैंस धनुष का यह बयान आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड करने लगा। कई यूजर्स ने लिखा कि थलपति विजय के रास्ते पर चलते हुए धनुष भी अपने 'फैंस क्लब' को सामाजिक संगठन और फिर राजनीतिक दल में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "लगता है राजनीति की लाइन लंबी होने वाली है।" वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "राजनीति में स्वागत है धनुष! तमिलनाडु को पढ़े-लिखे और अनुशासित चेहरों की जरूरत है।"