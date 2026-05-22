बांग्लादेशी घुसपैठियों के बुरे दिन! शुभेंदु के फैसले के बाद बॉर्डर पर फेंसिंग शुरू, लोग बोले- पहले खौफनाक था माहौल
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के फैसले के बाद बॉर्डर पर फेंसिंग शुरू हो गई है। इससे बांग्लादेशी घुसपैठियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। निवासी अनिल घोष ने कहा कि यह एक सीमावर्ती इलाका है, जहां पहले कोई सुरक्षा नहीं थी। यहां का माहौल पहले इतना खौफनाक था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता।
पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनते ही बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश से लगती सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। शुभेंदु सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल (BSF) को 27 किलोमीटर जमीन सौंपे जाने के फैसले के बाद, सिलीगुड़ी सब-डिवीजन के फांसीदेवा इलाके में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाई जा रही है। यह इस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। फेंसिंग लगने के बाद स्थानीय लोग काफी खुश नजर आए। एक शख्स ने कहा कि अब राहत की सांस ले सकते हैं। वहीं एक और व्यक्ति ने बताया कि पहले का माहौल काफी खौफनाक था।
बॉर्डर वाले इलाकों से सामने आईं तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाड़ लगाने का काम तेजी से चल रहा है। जमीन के लंबे समय से अटके ट्रांसफर के बाद अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। निवासी अनिल घोष ने कहा, ''यह एक सीमावर्ती इलाका है, जहां पहले कोई सुरक्षा नहीं थी। यहां का माहौल पहले इतना खौफनाक था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पहले हम यहां गायें भी नहीं पाल सकते थे। गायें पालना, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के सामने खुद को सौंप देने जैसा था। यह न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए सुरक्षा का मामला था। आज हमें लगता है कि नई सरकार और नए मुख्यमंत्री की कोशिशों की बदौलत हम सुरक्षित हैं।''
एक अन्य निवासी, नारायण साहा ने कहा कि गांव वालों को राहत मिली है, और उन्होंने यह भी जोड़ा कि पहले सीमा को सुरक्षित करने की जो मांगे की गई थीं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा, "हम इस सरकार को गांव की सफलता और समृद्धि के लिए बधाई देते हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाके में रहने वाले हम लोगों को अब कई मुश्किलों से राहत मिली है। हमने सीमा पर बाड़ लगाने की मांग की थी, लेकिन किसी वजह से वह काम नहीं हो पाया था। आज, जब से शुभेंदु अधिकारी ने कमान संभाली है, बीएसएफ को 10 दिनों के भीतर ही पूरी छूट दे दी गई है। हम सभी गांव वाले खुशी से झूम रहे हैं। गांव वाले बहुत खुश हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वे खुलकर सांस ले सकते हैं। हम अब चैन से सो सकते हैं।''
'हमें राहत की सांस मिली'
वहीं, एक और शख्स शिवम मोदक ने इस घटनाक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया और जमीन के ट्रांसफर का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। उन्होंने कहा, ''यह बेहद खुशी की बात है। सरकार ने बीएसएफ को जो 27 किलोमीटर जमीन दी है, उससे हमें राहत की सांस मिली है। पहले हमें आपसी दुश्मनी की समस्या के कारण बहुत असुरक्षित महसूस होता था, क्योंकि किसी भी समय कोई भी कुछ भी कर सकता था। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हमने कई बार इसके लिए अनुरोध किया था, लेकिन हमें बताया गया था कि पिछली राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही थी।"
'टीएमसी ने जमीन देने में सहयोग नहीं किया'
शुभेंदु अधिकारी ने पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार की भी आलोचना की थी, और आरोप लगाया था कि उसने फेंसिंग के लिए जमीन देने में सहयोग नहीं किया, जिससे उनके अनुसार सीमा सुरक्षा प्रभावित हुई थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले से जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 45 दिनों के भीतर जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद BSF द्वारा फेंसिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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