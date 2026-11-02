SIR के बाद पांच चुनावी राज्यों में घटे वोटर, कहीं 13.24% तक कम हुई संख्या

हाल में चुनाव आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के अनुसार, इन पांच राज्यों में मतदाताओं की संख्या एसआईआर से पहले लगभग 18.71 करोड़ थी, जो घटकर 16.43 करोड़ रह गई।

SIR के बाद राज्यों में सबसे ज्यादा मतदाताओं वाले उत्तर प्रदेश में ही कुल गिरावट का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा दर्ज किया गया।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाताओं की संख्या में 13.24 प्रतिशत तक की कमी आई है। चुनाव आयोग की ओर से सार्वजनिक किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इन पांच राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

हाल में चुनाव आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के अनुसार, इन पांच राज्यों में मतदाताओं की संख्या एसआईआर से पहले लगभग 18.71 करोड़ थी, जो घटकर 16.43 करोड़ रह गई। इस तरह कुल मिलाकर करीब 2.29 करोड़ मतदाताओं की कमी आई, जो लगभग 12.2 प्रतिशत है।

सबसे ज्यादा यूपी में कम हुए वोटर न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार, राज्यों में सबसे अधिक मतदाताओं वाले उत्तर प्रदेश में ही कुल गिरावट का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा दर्ज किया गया।

उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में एसआईआर कराया गया था। यहां मतदाताओं की संख्या एसआईआर से पहले 15.44 करोड़ थी, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में घटकर 12.56 करोड़ रह गई और फाइनल वोटर लिस्ट में बढ़कर 13.40 करोड़ हो गई।

इस तरह मतदाताओं की फाइनल संख्या में करीब 2.04 करोड़ यानी 13.24 प्रतिशत की कमी आई, जो इन पांच राज्यों में सबसे ज्यादा है।

मसौदा सूची से करीब 2.89 करोड़ नाम हटाए गए थे, जिनमें से लगभग 0.84 करोड़ (करीब 29 प्रतिशत) नाम दोबारा शामिल किए गए।

पंजाब में दोबारा जोड़े गए वोटरों के नाम पंजाब में तीसरे चरण में एसआईआर कराया गया था। यहां मतदाताओं की संख्या 2.15 करोड़ से घटकर ड्राफ्ट लिस्ट में 1.94 करोड़ रह गई और फाइनल लिस्ट में बढ़कर 2.01 करोड़ हो गई। इस तरह मतदाताओं की संख्या में करीब 0.14 करोड़ यानी 6.34 प्रतिशत की कमी आई।

इन पांच राज्यों में पंजाब में हटाए गए नामों की सबसे अधिक वापसी दर्ज की गई। मसौदा सूची से हटाए गए करीब 0.21 करोड़ नामों में से लगभग 0.07 करोड़ (करीब 34 प्रतिशत) नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल किए गए।

बाकी राज्यों में कितने घटे-कितने बढ़े वोटर उत्तराखंड में, जहां मतदाता सूची का SIR तीसरे चरण में हुआ था, मतदाताओं की संख्या 80 लाख से घटकर 71 लाख रह गई और नाम फिर से जोड़ने के बाद आखिरकार 72 लाख हो गई। मतदाताओं की संख्या में कुल कमी लगभग 8 लाख या 10.07 प्रतिशत रही। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों में से केवल लगभग 25,000 नाम ही दोबारा जोड़े गए, जो कुल हटाए गए नामों का करीब तीन प्रतिशत है।

मणिपुर में भी एसआईआर तीसरे चरण में हुआ था। वहां मतदाताओं की संख्या 20 लाख 90 हजार से घटकर 19 लाख 30 हजार रह गई और आखिर में 19 लाख 60 हजार हो गई।

मतदाताओं की संख्या में कुल शुद्ध कमी लगभग 1,30,000 या 6.33 प्रतिशत रही, जो पंजाब के बराबर है।

आंकड़ों के अनुसार, मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए नामों में से करीब 17 प्रतिशत नाम बहाल किए गए।

गोवा में एसआईआर दूसरे चरण में हुआ था। वहां मतदाताओं की संख्या 11 लाख 85 हजार से घटकर 10 लाख 85 हजार रह गई और फिर और कम होकर 10 लाख 58 हजार हो गई। गोवा में मतदाताओं की संख्या में कुल कमी लगभग 1 लाख 30 हजार या 10.76 प्रतिशत रही।

चुनाव आयोग ने 17 राज्यों में क्यों कराया SSR? चुनाव आयोग ने हाल में 17 राज्यों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का आदेश देते समय कहा था कि इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में कराए जा सकते हैं।

चुनाव से पहले चल रहा SSR यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता सूची में शामिल होने से छूट गए लोगों को सूची में नाम जुड़वाने का एक और मौका मिले।

एक जनवरी या उससे पहले 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाताओं को भी वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का मौका मिलेगा और वे इन पांच राज्यों में मतदान कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 मई को खत्म हो रहा है, जबकि 60 सदस्यीय मणिपुर, 40 सदस्यीय गोवा, 117 सदस्यीय पंजाब और 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों को समाप्त होगा।