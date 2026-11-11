सोनिया गांधी का संस्मरण ‘झूठ का पुलिंदा’; शर्मिष्ठा मुखर्जी के बाद कांग्रेसी पूर्व PM के पोते ने बोला हमला

सुभाष ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पर उनके आहत होने के दावे यह दर्शाते हैं कि वह खुद को हिंदुओं से दूर कर रही हैं और समाज के कुछ वर्गों को 'खुश करने' की कोशिश कर रही हैं।

1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री और 1992 से 1996 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पी.वी. नरसिंह राव के पोते एन.वी. सुभाष ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के संस्मरण 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' को 'झूठ का पुलिंदा' करार दिया है। बुधवार को उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में आपातकाल सहित गांधी परिवार के सत्ता में रहने के दौरान हुई ऐतिहासिक गलतियां मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तेलंगाना इकाई के मुख्य प्रवक्ता सुभाष ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस और देश के प्रति राव के योगदान को जानबूझकर नजरअंदाज किया है। सुभाष ने कहा कि इस अनदेखी से उन्हें 'कोई हैरानी नहीं' हुई।

सुभाष ने 'पीटीआई से बातचीत में कहा, ''दिवंगत पी. वी. नरसिंह राव के परिवार के सदस्य के तौर पर, हमारे लिए यह कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि किताब में उनका जिक्र नहीं है। उन्होंने (गांधी ने) निश्चित रूप से और जानबूझकर कांग्रेस और देश के लिए उनके योगदान को नजरअंदाज करना चाहा होगा।'' पूर्व प्रधानमंत्री के पोते ने कहा कि गांधी परिवार की यह 'आदत' रही है कि वह अपने ही नेताओं की अनदेखी करता है और उन्हें 'छोटा' दिखाता है, ताकि गांधी परिवार के सदस्यों को प्रमुखता मिल सके।

किताब में असमानताएं और विरोधाभास उन्होंने कहा कि किताब को पढ़ने पर, ''हमें काफी असमानता और विरोधाभास दिखाई देते हैं।'' सुभाष ने कथित विरोधाभासों को इंगित करते हुए कहा, ''एक ओर वह कहती हैं कि वह नहीं चाहती थीं कि उनके पति, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी राजनीति में आएं, और दूसरी तरफ वह खुद अपने बच्चों को मुख्यधारा की राजनीति में लाती हैं, और भविष्य में अगली पीढ़ियों को भी लाएंगी। यह पाखंड है।'' उन्होंने गांधी पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के मुद्दे पर 'घड़ियाली आंसू' बहाने का भी आरोप लगाया।

यह किस तरह का पाखंड है? सुभाष ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पर उनके आहत होने के दावे यह दर्शाते हैं कि वह ''खुद को हिंदुओं से दूर कर रही हैं'' और समाज के कुछ वर्गों को ''खुश करने'' की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा, ''भाजपा चकित है कि यह किस तरह का पाखंड है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को लेकर 400 साल तक संघर्ष और कानूनी लड़ाइयां चलीं, और आखिरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ही वहां राम मंदिर का निर्माण हुआ।'' सुभाष ने कहा कि भारत और दुनिया के हर हिस्से से, और जीवन के हर क्षेत्र से लोग राम जन्मभूमि आ रहे हैं, और इसलिए सोनिया गांधी समाज के कुछ खास वर्गों को खुश करने की कोशिश कर रही हैं।