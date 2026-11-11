सोनिया गांधी का संस्मरण ‘झूठ का पुलिंदा’; शर्मिष्ठा मुखर्जी के बाद कांग्रेसी पूर्व PM के पोते ने बोला हमला
सुभाष ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पर उनके आहत होने के दावे यह दर्शाते हैं कि वह खुद को हिंदुओं से दूर कर रही हैं और समाज के कुछ वर्गों को 'खुश करने' की कोशिश कर रही हैं।
1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री और 1992 से 1996 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पी.वी. नरसिंह राव के पोते एन.वी. सुभाष ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के संस्मरण 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' को 'झूठ का पुलिंदा' करार दिया है। बुधवार को उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में आपातकाल सहित गांधी परिवार के सत्ता में रहने के दौरान हुई ऐतिहासिक गलतियां मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तेलंगाना इकाई के मुख्य प्रवक्ता सुभाष ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस और देश के प्रति राव के योगदान को जानबूझकर नजरअंदाज किया है। सुभाष ने कहा कि इस अनदेखी से उन्हें 'कोई हैरानी नहीं' हुई।
सुभाष ने 'पीटीआई से बातचीत में कहा, ''दिवंगत पी. वी. नरसिंह राव के परिवार के सदस्य के तौर पर, हमारे लिए यह कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि किताब में उनका जिक्र नहीं है। उन्होंने (गांधी ने) निश्चित रूप से और जानबूझकर कांग्रेस और देश के लिए उनके योगदान को नजरअंदाज करना चाहा होगा।'' पूर्व प्रधानमंत्री के पोते ने कहा कि गांधी परिवार की यह 'आदत' रही है कि वह अपने ही नेताओं की अनदेखी करता है और उन्हें 'छोटा' दिखाता है, ताकि गांधी परिवार के सदस्यों को प्रमुखता मिल सके।
किताब में असमानताएं और विरोधाभास
उन्होंने कहा कि किताब को पढ़ने पर, ''हमें काफी असमानता और विरोधाभास दिखाई देते हैं।'' सुभाष ने कथित विरोधाभासों को इंगित करते हुए कहा, ''एक ओर वह कहती हैं कि वह नहीं चाहती थीं कि उनके पति, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी राजनीति में आएं, और दूसरी तरफ वह खुद अपने बच्चों को मुख्यधारा की राजनीति में लाती हैं, और भविष्य में अगली पीढ़ियों को भी लाएंगी। यह पाखंड है।'' उन्होंने गांधी पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के मुद्दे पर 'घड़ियाली आंसू' बहाने का भी आरोप लगाया।
यह किस तरह का पाखंड है?
सुभाष ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना पर उनके आहत होने के दावे यह दर्शाते हैं कि वह ''खुद को हिंदुओं से दूर कर रही हैं'' और समाज के कुछ वर्गों को ''खुश करने'' की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा, ''भाजपा चकित है कि यह किस तरह का पाखंड है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को लेकर 400 साल तक संघर्ष और कानूनी लड़ाइयां चलीं, और आखिरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ही वहां राम मंदिर का निर्माण हुआ।'' सुभाष ने कहा कि भारत और दुनिया के हर हिस्से से, और जीवन के हर क्षेत्र से लोग राम जन्मभूमि आ रहे हैं, और इसलिए सोनिया गांधी समाज के कुछ खास वर्गों को खुश करने की कोशिश कर रही हैं।
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी बोला था हमला
भाजपा नेता ने कहा कि गत 20 वर्षों से कांग्रेस किसी न किसी राज्य में हारती आ रही है, और कई राज्यों में तो वे 30-40 वर्षों से सत्ता में नहीं हैं। उन्होंने दावा किया, ''इसलिए, इस मौके पर किताब केवल उनके परिवार के सदस्यों को पार्टी कैडर से जोड़ रही है, जो इसे नजरअंदाज कर रहा है।'' बता दें कि सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की बिक्री मंगलवार को शुरू हुई। इस किताब की सामग्री को लेकर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुभाष से पहले पूर्व राष्ट्रपति और दिग्गज कांग्रेस नेता रहे प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी सोनिया गांधी के उस दावे पर सवाल उठाए थे, जिसमें कहा गया था कि 2010 में प्रणब मुखर्जी ने शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री पद पर चेहरा बदलने की बात कही थी और खुद को पीएम कैंडिडेट के रूप में पेश करने की चाहत के संकेत दिए थे। सोनिया ने इसे हैरान करने वाला कदम बताया था। इस पर शर्मिष्ठा ने उनसे पूछा था कि क्या महत्वाकांक्षी होना गलत है क्या?
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।