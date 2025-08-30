After resigning from the post of Vice President, jagdeep Dhankhar applied for pension इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ ने किया पेंशन के लिए आवेदन, कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAfter resigning from the post of Vice President, jagdeep Dhankhar applied for pension

इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ ने किया पेंशन के लिए आवेदन, कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी

जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इस सियासी घटना ने लोगों का ध्यान खींचा। इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ न तो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे हैं।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 10:42 AM
share Share
Follow Us on
इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ ने किया पेंशन के लिए आवेदन, कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी

Jagdeep Dhankhar Pension: भारत के पूर्व उराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अब पेंशन के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने यह आवेदन राजस्थान विधानसभा में दायर किया है, जहां वह किशनगढ़ सीट से 1993 से लेकर 1998 तक विधायक रहे थे। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्होंने पेंशन के लिए विधानसभा सचिवालय में आवेदन दिया, जिसपर स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तय नियमों और प्रावधानों के मुताबिक उन्हें न्यूनतम 42 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें पूर्व विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं भी प्राप्त होंगी।

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने से पहले जगदीप धनखड़ 1989 से 1991 तक राजस्थान के झूंझनू सीट से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। उन्हें चंद्रशेखर की सरकार में केंद्री संसदीय कार्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली थी। धनखड़ 2019 से लेकर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। इस दौरान उनका कार्यकाल सुर्खियों में बना रहा। अक्सर ममता बनर्जी की सरकार के साथ राजभवन की टकराव की खबरें सामने आती थीं। इसके बाद धनखड़ को केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति बनाया। वह 2022-25 तक इस पद पर रहे।

जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इस सियासी घटना ने लोगों का ध्यान खींचा। इस्तीफा देने के बाद से धनखड़ न तो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में और न ही किसी अन्य कार्यक्रम में दिखें हैं। अभी तक उनका कोई बयान भी सामने नहीं आया है।

कहां हैं धनखड़?

पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ अपने परिवार के साथ समय बिताने के साथ ही नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं और टेबल टेनिस खेल रहे हैं। अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तब उन्होंने शौकिया टेबल टेनिस खेलना शुरू किया था।

धनखड़ की दिनचर्या से वाकिफ लोगों ने बताया कि वह नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं और उपराष्ट्रपति एनक्लेव में अपने शुभचिंतकों व स्टाफ सदस्यों के साथ टेबल टेनिस खेलते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति की दिनचर्या से अवगत एक व्यक्ति ने बताया, “यहां तक ​​कि यात्रा से लौटने के बाद भी वह अपने स्टाफ सदस्यों के साथ टेबल टेनिस खेलते थे।”

धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए नौ सितंबर को चुनाव होने हैं।

Jagdeep Dhankhar
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।