महारैली के बाद INDIA गुट में रार! महबूबा मुफ्ती बोलीं- फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में कुछ, दिल्ली में कुछ

श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कश्मीर की आवाम के साथ धोखा किया है और दिल्ली और श्रीनगर में अलग-अलग बोलियां बोली हैं।

1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (INDIA) की विशाल महारैली के ठीक अगले ही दिन विपक्षी एकता में दरार पड़ती दिखाई देने लगीं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के स्थापना दिवस समारोह के दौरान पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और फारूक अब्दुल्ला पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए बेहद तीखा हमला बोला है। वो भी ऐसे वक्त पर जब एक दिन पहले ही दोनों नेता दिल्ली की महारैली में एक साथ एक ही मंच पर आए थे।

श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कश्मीर की आवाम के साथ धोखा किया है और दिल्ली और श्रीनगर में अलग-अलग बोलियां बोली हैं।

फारूक अब्दुल्ला दिल्ली में भारत के साथ, कश्मीर में कुछ और महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के बयानों में विरोधाभास का मुद्दा उठाते हुए कहा, "नेशनल कॉन्फ्रेंस का दोहरा चेहरा है- एक चेहरा कश्मीर के लिए है और दूसरा दिल्ली के लिए। हाल ही में फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि 'पाकिस्तान हमारे पीछे खड़ा है और वह हमें बचाता है', लेकिन कल दिल्ली में जाकर वे कहने लगे कि 'हम भारत के साथ हैं'। आखिर उनका असली रुख क्या है?"

महबूबा ने आगे कहा कि शेख अब्दुल्ला ने भारत के साथ विलय का फैसला किया और 'प्रधानमंत्री' से 'मुख्यमंत्री' पद स्वीकार कर लिया। कश्मीर की तबाही और मौजूदा हालात के लिए सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जिम्मेदार है।

UAPA से नहीं, बातचीत से निकलेगा हल: महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों और मौजूदा सरकार पर सवाल उठाते हुए पीडीपी प्रमुख ने कहा, "आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वायत्तता की मांग करने का नाटक करती है, लेकिन बहुमत की सीटें जीतने और सरकार में होने के बावजूद उनके पास वास्तविक बदलाव लाने की कोई ताकत नहीं है। वे सिर्फ पिछले दरवाजे से एंट्री करने और टास्क फोर्स का इस्तेमाल कर कश्मीरियों पर जुल्म ढाने के लिए जाने जाते हैं।"

महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान UAPA जैसे कठोर कानूनों या जेल में डालने से नहीं हो सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि कश्मीर के लोगों को एक गरिमापूर्ण समाधान, वास्तविक संवाद और स्थायी शांति की सख्त जरूरत है।