मीरा कुमार होंगी स्पीकर, खरगे पेश करेंगे प्रस्ताव! CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यूं आएगा 'जन महाभियोग'
लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए जा रहे 'जन महाभियोग' कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस कार्यक्रम की कार्यवाही की शुरुआत करते हुए 'महाभियोग प्रस्ताव' पेश करेंगे।
विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन में शामिल विपक्षी दल शुक्रवार (30 अक्तूबर) को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर एक 'मॉक संसद' (प्रतीकात्मक संसद सत्र) का आयोजन करेंगे। जहां कथित वोट चोरी के आरोपी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक रूप से 'महाभियोग' (impeachment) की कार्यवाही चलाई जाएगी। यह कदम चुनाव आयोग के खिलाफ उनके उस अभियान को और तेज करेगा, जिसमें उन्होंने आयोग पर लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
सूत्रों ने बताया कि लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए जा रहे 'जन महाभियोग' कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस कार्यक्रम की कार्यवाही की शुरुआत करते हुए 'महाभियोग प्रस्ताव' पेश करेंगे और इसे पारित किए जाने से पहले पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समापन भाषण देंगे। 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं ने यहां खरगे के आवास पर बैठक कर ''जन महाभियोग'' की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया। गठबंधन के नेता कथित ''वोट चोरी'' के मुद्दे पर सांकेतिक विरोध के तौर पर खरगे के आवास पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह ''जन महाभियोग'' कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं।
खरगे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक
इस संदर्भ में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रस्तावित 'जनता की अदालत में महाभियोग' कार्यक्रम के स्वरूप, रणनीति और प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गयी। बैठक में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। सूत्रों ने बताया कि महाभियोग के दौरान गठबंधन के घटक दलों के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आरोपों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। इसके अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण मतदाता सूची से प्रभावित लोगों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है।
जनता के बीच जवाबदेही का सवाल
खरगे के आवास पर हुई बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद गौरव गोगोई, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महुआ मांझी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन, समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक, माकपा सांसद जॉन ब्रिटास तथा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और मणिकम टैगोर और गठबंधन के अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन इस पहल के जरिये मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर सवाल उठाने और जवाबदेही तय करने की मांग को जनता के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। उनका कहना था कि इसे संसद की कार्यवाही की नकल के बजाय जनता के बीच जवाबदेही का सवाल उठाने वाले कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा।
विपक्ष का विरोध जारी रहेगा
खरगे ने कहा कि वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा चुनाव आयोग में की गयी गड़बड़ियों के खिलाफ विपक्ष का विरोध जारी रहेगा और इसी क्रम में जनता की अदालत में महाभियोग जैसा कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। उसके बाद एक नवंबर को रामलीला मैदान में रैली होगी जिसमें देशभर से लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।