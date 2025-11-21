पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में आया भूकंप, भारत के इन हिस्सों में भी झटके
आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में अब तक पाकिस्तान में 295, बांग्लादेश में 419 और पश्चिम बंगाल के आसपास 588 मध्यम भूकंप के झटके दर्ज हुए। यह क्षेत्र इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स के संघर्ष क्षेत्र में स्थित होने के कारण जोखिम भरा है।
पाकिस्तान में आए भूकंप के महज कुछ ही घंटों बाद शुक्रवार को बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। इसके झटके भारत के पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत कई जिलों तक महसूस किए गए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) ने बताया कि शुक्रवार को बांग्लादेश में 5.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया।
भारतीय एजेंसी ने बताया कि भूकंप पड़ोसी देश बांग्लादेश के नरसिंगडी से 13 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में सुबह 10.08 बजे आया और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। कोलकाता और दूसरे जिलों में कई लोग एहतियात के तौर पर सड़कों पर निकलते देखे गए। किसी के घायल होने या नुकसान की तुरंत कोई खबर नहीं है।
‘जिंदगी का सबसे तेज भूकंप महसूस किया’
कोलकाता के कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि यह एक तेज भूकंप था। एक X यूजर ने दावा किया कि उसकी बिल्डिंग 30 सेकंड तक हिलती रही। अन्य ने X पर लिखा- मुझे लगता है कि मैंने अभी अपनी जिंदगी का सबसे तेज भूकंप महसूस किया है, कोलकाता एक नाज़ुक प्लास्टिक टनल की तरह कांप रहा था। एक और ने लिखा- वह भूकंप इतना तेज था कि कोई नींद से जाग जाए।
इस भूकंप के झटके भारत के पश्चिम बंगाल में कोलकाता के अलावा, मालदा, नादिया, कूच बिहार और उत्तरी बंगाल के कई जिलों तक महसूस किए गए। रिपोर्टों के अनुसार कोलकाता में सुबह 10:10 बजे के आसपास 2-3 सेकंड के लिए जोरदार कंपन महसूस हुआ, जिससे दीवारें हिलीं और कुछ लोग घबरा गए।
पाकिस्तान में भी हिली धरती
इससे पहले पाकिस्तान में गुरुवार रात को करीब 5.3 तीव्रता का भूकंप आया जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इस भूकंप के झटके अफगानिस्तान सीमा के पास के इलाकों में महसूस किए गए, लेकिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद और पेशावर जैसे शहरों में कोई क्षति की सूचना नहीं मिली।
हिमालयन टेक्टोनिक प्लेट्स में टकराव
विशेषज्ञों का कहना है कि यह क्षेत्र हिमालयन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव के कारण अत्यधिक संवेदनशील है, जहां प्रति वर्ष दर्जनों मध्यम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। एजेंसियों के अनुसार, इन घटनाओं से कोई बड़ा नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों ने क्षेत्रवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
