ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी हरकत पर उतरा पाकिस्तान, बीएसएफ अधिकारी ने खोली पोल
बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से हथियार गिराए जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ ने बड़ी संख्या में ऐसे हथियार और गोला-बारूद बरामद किए हैं, जो पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए गिराए गए थे। बीएसएफ के महानिरीक्षक (पंजाब फ्रंटियर) अतुल फुलझेले ने सीमा सुरक्षा बल के 61वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर अमृतसर में मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही।
पंजाब की पाकिस्तान के साथ 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। राज्य के छह सीमावर्ती जिले अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर और फाजिल्का हैं। फुलझेले ने कहा कि हमने देखा है कि खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हथियार गिराने की प्रवृत्ति बढ़ी है। उन्होंने बताया कि बीएसएफ के जवानों ने विभिन्न प्रकार के 200 से अधिक हथियार बरामद किए हैं, जिनमें से अधिकतर पिस्तौल हैं और कुछ एके-47 राइफल भी हैं।
आईजी ने बताया कि बीएसएफ ने इस साल केवल हथियार ही नहीं, बल्कि 265 मैगजीन, 3,625 कारतूस, 10 किलोग्राम विस्फोटक और 12 हथगोले भी बरामद किए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सात मई को पाकिस्तान और इसके कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए थे। इन ठिकानों में जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा शामिल था।
यह अभियान 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। फुलझेले ने 2025 की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बीएसएफ ने सीमा पार से आए 272 ड्रोन जब्त किए तथा 367.788 किलोग्राम हेरोइन, 19,033 किलोग्राम आईसीई (मेथमफेटामाइन) और 14.437 किलोग्राम अफीम भी बरामद की।
उन्होंने बताया कि पंजाब फ्रंटियर बीएसएफ ने 251 भारतीय संदिग्धों, 18 पाकिस्तानी, तीन बांग्लादेशी और चार नेपाली नागरिकों को भी पकड़ा। उन्होंने बताया कि तीन पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया गया। फुलझेले ने कहा कि बीएसएफ पंजाब अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा और नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए समर्पित है।