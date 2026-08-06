सरकार की सख्ती के बाद मेटा ने उगली सच्चाई, कहा- गैरकानूनी कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे

सरकार की सख्ती के बाद मेटा ने माना कि उसके सिस्टम इतने सारे गैर-कानूनी कंटेंट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। मेटा ने यह भी माना कि वे सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों पर बेहद सख्ती बरती है। मेटा के ग्लोबल अफेयर्स चीफ जोएल कैपलन के नेतृत्व में पहुंची टीम को सरकार के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बैठक के दौरान मेटा की टीम से दो टूक पूछा कि क्या मेटा ने ऐसे कंटेंट को प्रमोट करने के लिए पेमेंट लिया जिससे जनता में अशांति फैल सकती है। सूत्रों ने बताया कि मेटा के अधिकारियों ने बच्चों के यौन शोषण वाले कंटेंट और डीपफेक से जुड़ी नाकामियों को माना और माना कि एक खास तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया था।

उस दौरान वैष्णव ने मेटा से यह भी पूछा कि क्या वह अपने प्लेटफॉर्म पर गैर-कानूनी कंटेंट को रोकने के लिए काफी कुछ कर रहा है। इस पर मेटा के अधिकारियों ने माना कि उनके सिस्टम इतने सारे गैर-कानूनी कंटेंट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। उन्होंने माना कि वे सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।

भारत सरकार ने मेटा को सख्त चेतावनी दी उच्चस्तरीय बैठक में भारत सरकार ने मेटा की टीम को सख्त लहजे में स्पष्ट कर दिया कि कंपनी को अब केवल एक मध्यस्थ नहीं माना जा सकता। सरकार का कहना है कि मेटा खुद यह तय करती है कि कौन सा कंटेंट किस यूजर तक पहुंचेगा। इसलिए ऐसे कंटेंट के प्रति मेटा की भी जवाबदेही बनती है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मंत्री की वीडियो पोस्ट को फेसबुक से हटाए जाने को मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।

सरकार ने माफी मांगने को कहा इससे पहले पीएम मोदी के वीडियो विवाद पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने मेटा के सीईओ से तीन दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में माफी नहीं दी गई तो कंपनी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा (सेफ हार्बर) वापस लेने की सिफारिश की जा सकती है।