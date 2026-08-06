सरकार की सख्ती के बाद मेटा ने उगली सच्चाई, कहा- गैरकानूनी कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे
सरकार की सख्ती के बाद मेटा ने माना कि उसके सिस्टम इतने सारे गैर-कानूनी कंटेंट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। मेटा ने यह भी माना कि वे सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में केंद्र सरकार ने मेटा अधिकारियों पर बेहद सख्ती बरती है। मेटा के ग्लोबल अफेयर्स चीफ जोएल कैपलन के नेतृत्व में पहुंची टीम को सरकार के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बैठक के दौरान मेटा की टीम से दो टूक पूछा कि क्या मेटा ने ऐसे कंटेंट को प्रमोट करने के लिए पेमेंट लिया जिससे जनता में अशांति फैल सकती है। सूत्रों ने बताया कि मेटा के अधिकारियों ने बच्चों के यौन शोषण वाले कंटेंट और डीपफेक से जुड़ी नाकामियों को माना और माना कि एक खास तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया था।
उस दौरान वैष्णव ने मेटा से यह भी पूछा कि क्या वह अपने प्लेटफॉर्म पर गैर-कानूनी कंटेंट को रोकने के लिए काफी कुछ कर रहा है। इस पर मेटा के अधिकारियों ने माना कि उनके सिस्टम इतने सारे गैर-कानूनी कंटेंट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। उन्होंने माना कि वे सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
भारत सरकार ने मेटा को सख्त चेतावनी दी
उच्चस्तरीय बैठक में भारत सरकार ने मेटा की टीम को सख्त लहजे में स्पष्ट कर दिया कि कंपनी को अब केवल एक मध्यस्थ नहीं माना जा सकता। सरकार का कहना है कि मेटा खुद यह तय करती है कि कौन सा कंटेंट किस यूजर तक पहुंचेगा। इसलिए ऐसे कंटेंट के प्रति मेटा की भी जवाबदेही बनती है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मंत्री की वीडियो पोस्ट को फेसबुक से हटाए जाने को मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।
सरकार ने माफी मांगने को कहा
इससे पहले पीएम मोदी के वीडियो विवाद पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने मेटा के सीईओ से तीन दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय में माफी नहीं दी गई तो कंपनी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा (सेफ हार्बर) वापस लेने की सिफारिश की जा सकती है।
क्या है धारा 79(3)?
गौरतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को 'सेफ हार्बर' सुरक्षा मिलती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म इंटरमीडियरी माने जाते हैं। इस सुरक्षा के तहत यूजर द्वारा पोस्ट किए गए थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए प्लेटफॉर्म सीधे कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं होते। यह सुरक्षा तभी मिलती है जब प्लेटफॉर्म आईटी नियम, 2021 का पालन करें, जैसे शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना और कानून के अनुसार आपत्तिजनक या अवैध कंटेंट हटाना। अगर प्लेटफॉर्म को किसी अवैध कंटेंट की जानकारी मिलने के बावजूद उसे नहीं हटाता, या सरकार/ कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करता, तो 79(3) के तहत यह सुरक्षा खत्म हो सकती है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें