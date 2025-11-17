घाटी में अन्याय... महबूबा मुफ्ती के बाद कांग्रेस नेता ने भी लाल किला ब्लास्ट को कश्मीर से जोड़ा

संक्षेप: दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए धमाके को महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर से जोड़ा था। उनके बाद अब कांग्रेस नेता दलवाई ने भी इसे कश्मीर में किए जा रहे कथित अन्याय से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि यह उस जुल्म की प्रतिक्रिया हो सकती है।

दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए कार बम धमाके को लेकर एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। वहीं, इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती द्वारा इस घटना को कश्मीर में हो रहे कथित अन्याय से जोड़े जाने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। अब इस आतंकी हमले को कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कश्मीर से जोड़कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। दलवाई ने दावा किया कि 13 लोगों की जान लेने वाले लाल किले के बाहर का विस्फोट कश्मीर में हो रहे 'अन्याय' की प्रतिक्रिया हो सकता है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक दलवाई ने इस हमले को बिहार चुनाव से भी जोड़ा। उन्होंने कहा, "चुनावों के आसपास ही ऐसे बम धमाके क्यों होते हैं? इसकी जांच होने चाहिए। यह जम्मू-कश्मीर में किए जा रहे अन्याय की प्रतिक्रिया भी हो सकती है।" इसके अलावा दलवाई ने आरएसएस पर भी सवाल उठाए।

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता के इस बयान पर पलटवार करते हुए इसे स्वार्थी और वोट बैंक की राजनीति करार दिया। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पी चिंदबरम के' घर में बढ़ रहे आतंकवादी' वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा, "यह आरोप आज भी उतने ही निराशाजनक हैं, जितने कांग्रेस सरकार के समय थे। कांग्रेस की यही राजनीति है, बिना किसी आधार के उल्टी-सीधी बयानबाजी करना। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे बयान देने से उनका वोट बैंक खुश होगा।"