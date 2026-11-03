इंस्टाग्राम की वजह से हार गया चुनाव, MLC इलेक्शन हारने वाले नेता ने क्यों कहा ऐसा?

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों में एमवीए को पांच में से तीन सीट पर जीत मिली। वहीं सत्तारूढ़ महायुति को दो सीटों पर जीत मिली। अब एनसीपी के एक नेता का बयान चर्चा में आ गया है।

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मिली हार के बाद एनसीपी के उम्मीदवार सतीश चव्हाण के एक बयान की खूब चर्चा हो रही है। सतीश चव्हाण ने कहा है कि हाल ही में हुए चुनावों में सोशल मीडिया का खूब असर हुआ है। चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे ना मिलने पर सतीश चव्हाण ने कहा कि इंस्टाग्राम और रील्स की वजह से उनके बहुत वोट कट गए।

बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र में 5 MLC सीटों पर चुनाव हुए थे। इस चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति को 2, तो वहीं महा विकास आघाड़ी को 3 सीटों पर जीत मिली। छत्रपति संभाजीनगर स्नातक सीट पर NCP SP के उम्मीदवार डॉ प्रतापसिंह पाटिल को जीत मिली थी। पाटिल ने कड़े मुकाबले में NCP के मौजूदा विधान परिषद सदस्य सतीश चव्हाण को हरा दिया था।

क्या बोले सतीश चव्हाण? अब सतीश चव्हाण ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है। चव्हाण ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने इस बार चुनाव में मतदाताओं के रुख को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, "चुनाव पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील का असर हो रहा है।… एक उम्मीदवार है, उसे 20,000 वोट मिले, लेकिन उसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे एक तिहाई वोट उसे मिल गए।…”

‘मेहनत किया फिर भी नहीं मिले वोट’ एनसीपी नेता ने IANS के साथ बातचीत में कहा कि उन्होंने खूब मेहनत की थी, फिर भी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलें। उन्होंने कहा, “हम काम करते करते थक गए, फिर भी उतने वोट नहीं मिले जिनकी हमने उम्मीद की थी।”

महाराष्ट्र में किसे मिली जीत? महाराष्ट्र MLC चुनावों की बात विस्तार से करें तो महायुति को यहां एक बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृह नगर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ नागपुर में भाजपा हार गई। यहां कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने नागपुर स्नातक सीट पर भाजपा के सुधाकर कोहले को हरा दिया।