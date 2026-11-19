लतीफ भट की मौत के दिन शहबाज ने उगला जहर, कहा- कश्मीर के शहीदों को श्रद्धांजलि
आपको बता दें कि भारत का साफ-साफ कहना है कि कश्मीर पर सिर्फ और सिर्फ भारत का अधिकार है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा पहले भी रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा।
India-Pakistan: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर लतीफ भट के एनकाउंटर के दिन ही कश्मीर को लेकर फिर जहर उगला है। उनका कहना है कि पाकिस्तान कश्मीरियों को अपना नैतिक और राजनयिक समर्थन तब तक देता रहेगा जब तक कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार खुद से निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिल जाता। आपको बता दें कि भारत का साफ-साफ कहना है कि कश्मीर पर सिर्फ और सिर्फ भारत का अधिकार है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा पहले भी रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने शहबाज शरीफ के भाषण का वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके हवाले से लिखा, ''मैं कब्जे वाले कश्मीर के शहीदों और जेलों में कठिनाइयां झेल रहे कश्मीरी नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पाकिस्तान कश्मीरियों को अपना नैतिक और राजनयिक समर्थन तब तक देता रहेगा, जब तक कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं मिल जाता है।''
कल ही एनकाउंटर में मारा गया भारत का दुश्मन
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार तड़के हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवानों पर हमले का मास्टरमाइंड लतीफ भट मारा गया। उस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का कुख्यात स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट जवानों पर हमले, पुलिसकर्मी और प्रवासी मजदूरों की हत्या समेत कई आतंकी वारदातों में शामिल था।
कुलगाम के जंगलपोरा गांव में आतंकवादी के छिपे होने की पुख्ता सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। खुफिया जानकारी के अनुसार, लतीफ भट एक स्थानीय मस्जिद में छिपा हुआ था। एसएसपी अनायत अली चौधरी ने बताया कि उनकी और सेना की 9-राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अधिकारी ने लतीफ को समझाया कि वह आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन में लौट सकता है, लेकिन उसने बात मानने से इनकार कर दिया। वह मस्जिद के भीतर चला गया और सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में वह मारा गया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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