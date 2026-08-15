काबा और मदीना गाने वाली सायोनी घोष का नया गाना, वीडियो में क्या दिया संदेश
सायोनी घोष का नाम पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चा में रहा है। कभी टीएमसी में ममता बनर्जी के साथ नजर आने वाली सायोनी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद पार्टी बदल ली। इसके साथ ही उन्होंने अपना सुर-ताल भी बदल लिया है।
सायोनी घोष का नाम पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चा में रहा है। कभी टीएमसी में ममता बनर्जी के साथ नजर आने वाली सायोनी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद पार्टी बदल ली। इसके साथ ही उन्होंने अपना सुर-ताल भी बदल लिया है। टीएमसी में रहने के दौरान पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सायोनी ने दिल में काबा और आंखों में मदीना गाया था। लेकिन एनडीए का हिस्सा बनने के बाद सायोनी अलग धुन में गा रही हैं। 15 अगस्त के मौके पर सायोनी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वह, भुज फिल्म का गाना, ‘ओ देश मेरे...’ गाती नजर आ रही हैं। अजय देवगन अभिनीत भुज फिल्म में इस गाने को अरिजीत सिंह ने आवाज दी है। इस वीडियो के अंत में वह देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दे रही हैं।
बंगाल विधानसभा चुनाव में वायरल
बता दें कि टीएसमी में रहने के दौरान सायोनी घोष अपने अंदाज के लिए काफी वायरल हुई थीं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने प्रचार के दौरान एक गाना खूब गया था। यह गाना था, ‘दिल में काबा, आंखों में मदीना’ था। इसके लिए उस वक्त वह विपक्षी दलों के निशाने पर भी आई थीं।
माना जा रहा था कि सायोनी घोष अपने इस गीत से मुसलमान वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। इसके साथ ही भाजपा ने पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाई और शुभेंदु अधिकारी यहां के मुख्यमंत्री बने।
फिर बदल लिया पाला
पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सत्ता से हटने के साथ ही कई टीएमसी नेताओं ने भी पाला बदल लिया। बड़ी संख्या में सांसद और विधायक खुलेआम भाजपा और उसके नेतृत्व वाले एनडीए के साथ आ गए। जहां टीएमसी विधायकों ने ऋतब्रत के नेतृत्व में नया गुट बनाकर विधानसभा में मान्यता भी हासिल कर ली। वहीं, सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) का दामन थाम लिया। इसके बाद यह लोग एनडीए में शामिल हो गए। इन सांसदों में सायोनी घोष का नाम भी शामिल है। हालांकि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले वह ऐसी अटकलों को लगातार खारिज करती आ रही थीं। ऐसे में उनके पाला बदलने पर लोगों को काफी हैरानी हुई।
पीएम मोदी से मुलाकात
हाल ही में सायोनी घोष ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात की एक फोटो भी साझा की थी। इस फोटो में सायोनी घोष के साथ-साथ एनसीपीआई के कई अन्य सांसद भी नजर आ रहे थे। यह पहला मौका था जब एनसीपीआई के इन नए सांसदों को राजग की संसदीय बैठक में बुलाया गया था। सायोनी घोष ने कहाकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में हुई यह बैठक बहुत अच्छी रही। एनसीपीआई के सांसदों ने इस बैठक को बहुत उपयोगी और जानकारी से पूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पहले के समय में उन्हें इस तरह का अनुभव कभी नहीं मिला था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।