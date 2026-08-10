झारखंड के बाद इस राज्य में भी शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन, कर रहे ये मांग

प्रदर्शनकारियों ने MPSC कार्यालय की घेराबंदी की और अधिकारियों व कर्मचारियों को परिसर के भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। इस दौरान जब अधिकारियों ने दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प भी हुई

परीक्षा में गड़बड़ियों के विरोध में प्रतियोगी परीक्षाओं के हजारों अभ्यर्थियों ने सोमवार को झारखंड विधानसभा की ओर मार्च किया। पिछले काफी समय से प्रदर्शनकारी झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। इस बीच देश के एक और राज्य में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पॉल (MZP) के सैकड़ों सदस्यों ने सोमवार को मिजोरम लोक सेवा आयोग (MPSC) के आईजॉल स्थित कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासनिक व भर्ती सुधारों की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने MPSC कार्यालय की घेराबंदी की और अधिकारियों व कर्मचारियों को परिसर के भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। इस दौरान जब अधिकारियों ने दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प भी हुई, हालांकि स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई।

MZP की मुख्य मांगें और OTR पर उठे सवाल MZP के अध्यक्ष डॉ. सी. लालरेमरुआता ने कहा कि जब तक आयोग उनकी मांगें पूरी नहीं करता, तब तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। छात्र संगठन की प्रमुख मांगें हैं:

वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) सिस्टम रद्द हो: MZP का आरोप है कि वर्तमान OTR पोर्टल 'यूजर-फ्रेंडली' नहीं है और दिशा-निर्देशों में कमी के कारण उम्मीदवारों में भारी भ्रम फैला है। संगठन की मांग है कि इसे रद्द कर पदों के हिसाब से आवेदन की व्यवस्था लागू की जाए।

ऑफलाइन दस्तावेज जमा करने का एक मौका मिले: छात्र संगठन ने मांग की है कि जिन उम्मीदवारों के आवेदन OTR में अधूरे दस्तावेज अपलोड होने के कारण खारिज कर दिए गए हैं, उन्हें ऑफलाइन दस्तावेज जमा करने का एकमुश्त मौका दिया जाए। खासकर उन छात्रों को जो लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए गए।

प्रशासनिक खामियों की जिम्मेदारी ले आयोग: MZP ने आरोप लगाया कि कई मामलों में छात्रों को एडमिट कार्ड मिले, उन्होंने लिखित परीक्षा दी और इंटरव्यू तक बुलाए गए, लेकिन बाद में OTR डॉक्यूमेंट्स अधूरे बताकर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। पोर्टल की तकनीकी कमियों की सजा छात्रों को नहीं मिलनी चाहिए।

अतिरिक्त जनशक्ति व सुधार: आयोग की साख और दक्षता में सुधार के लिए प्रशासनिक सुधार और अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती की मांग की गई।

MPSC का पक्ष: OTR सिस्टम को बताया पारदर्शी दूसरी तरफ, मिजोरम लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने OTR प्रणाली का बचाव करते हुए छात्र संगठन की मांगों को खारिज कर दिया और ये तर्क दिए:

देश के दूसरे राज्य लोक सेवा आयोगों में भी OTR प्रणाली ही लागू है।

बार-बार डेटा एंट्री से मुक्ति, कम गलतियां और 24x7 एक्सेसिबिलिटी।

साल 2025-26 में लगभग 50,000 और 2026-27 में अब तक 20,000+ आवेदन प्रोसेस किए गए।

अधूरे या देर से अपलोड के कारण केवल लगभग 500 उम्मीदवार ही प्रभावित हुए हैं।

MPSC अधिकारियों ने बताया कि खारिज किए गए आवेदनों से जुड़े कुछ उम्मीदवार पहले ही गौहाटी हाई कोर्ट की आईजॉल बेंच का रुख कर चुके हैं। मामला अदालत में विचाराधीन होने के कारण प्रक्रिया में कोई भी बदलाव करना ठीक नहीं होगा।