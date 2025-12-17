Hindustan Hindi News
पिता सशस्त्र बल में, बेटा बन गया आतंकी; बोंडी के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन

Dec 17, 2025 09:18 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर रविवार को हुए भीषण आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत के बाद मारे गए संदिग्ध साजिद अकरम के भारत से जुड़े तार सामने आए हैं। 50 वर्षीय भारतीय मूल का साजिद अकरम नवंबर 1998 में ऑस्ट्रेलिया चला गया था और तब से उसका हैदराबाद में रह रहे परिवार से बहुत सीमित संपर्क रहा। तेलंगाना पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, साजिद की जड़ें हैदराबाद के टोली चौकी स्थित अल हसनाथ कॉलोनी से जुड़ी हैं। उसके पिता, जो सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त अधिकारी थे और बड़ा भाई पेशे से डॉक्टर हैं, वहीं रहते हैं। तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी ने बताया कि साजिद अपने पिता के 2009 में निधन के समय भी भारत नहीं आया था।

डीजीपी रेड्डी के अनुसार, “हमें जानकारी मिली है कि पिछले 27 वर्षों में साजिद करीब छह बार भारत आया, वह भी मुख्य रूप से संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए। खास बात यह है कि पिता के निधन पर भी वह भारत नहीं लौटा।”

पुलिस ने स्पष्ट किया कि साजिद के खिलाफ भारत में प्रवास से पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उसने हैदराबाद के अनवर-उल-उलूम कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक किया था। बाद में उसने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक वेनेरा ग्रोसो से शादी की, जिनसे उसके एक बेटा और एक बेटी हैं। सूत्रों के मुताबिक, साजिद 2001 के आसपास अपनी पत्नी को हैदराबाद लाया था, जहां पारंपरिक निकाह हुआ था।

परिवार ने पुलिस को बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि साजिद और उसके 24 वर्षीय बेटे नावेद कब और कैसे कट्टरपंथी बने। डीजीपी रेड्डी ने कहा, “रिपोर्ट्स से संकेत मिलते हैं कि वे ISIS की विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन उनके कट्टरपंथी बनने के कारणों का भारत से कोई संबंध नहीं दिखता।”

ऑस्ट्रेलियाई जांच एजेंसियों का मानना है कि साजिद और नावेद दोनों सिडनी में ही कट्टरपंथी बने। जानकारी के अनुसार, नावेद ने 2019 से 2022 के बीच सिडनी में अरबी और धार्मिक पाठ्यक्रम किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि नवंबर 2025 में पिता-पुत्र फिलीपींस गए थे, जहां उन्हें कथित तौर पर सैन्य-शैली का प्रशिक्षण मिला, जिसके बाद वे सिडनी लौटे।

न्यू साउथ वेल्स के पुलिस आयुक्त माल लैनन ने बताया कि नावेद के वाहन से तत्काल बने विस्फोटक और ISIS के दो हाथ से बने झंडे बरामद किए गए हैं। इस हमले में कुल 40 लोग घायल हुए, जिनमें तीन भारतीय छात्र भी शामिल हैं। इनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है और वे अस्पताल में भर्ती हैं।

